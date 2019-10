Secția pentru marii arși de la Iași, inaugurată cu fast, apoi închisă. Ce spune Pintea

La opt zile după deschidere, secţia pentru marii arşi de la Iași, inaugurată cu fast de ministrul interimar al Sănătății Sorina Pintea, a fost închisă. Motivul? Analizele epidemiologice au arătat că există riscul apariției unor infecții, relatează Realitatea Tv.

Probele epidemiologice luate din spital, de la filtrele de apa si de aer, au aratat faptul ca exista posilitatea de infectie cu bacterii nosocomiale.

Partial neconforme au iesit rezultatele de laborator, confirma si sefa Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Sf Spiridon, medicul Diana Cimpoesu. Alte probe vor fi prelevate si in cursul zilei de astazi. Pana cind rezultatele nu vor arata ca in aceasta clinica pot fi tratati pacientii cu arsuri, cladirea ramane inchisa.

De altfel, nereguli au fost inca de la inaugurare. Lifturile folosite pentru transportul pacientilor nu functionau. In plus, nu exista personal sufficient. Iar anunturile de angajare abia au fost publicate. Este nevoie de 92 de oameni, pentru ca unitatea medicala sa functioneze. In renovarea cladirii s-au investit 50 de milioane de lei, iar lucrarile au durat 8 ani de zile. Momentul inaugurarii a fost amanat de 17 ori, din diverse motive. Intr-un final, a fost deschisa, in prezenta ministrului demis al Sanatatii, Sorina Pintea.

Ministrul Sănătății dădea asigurări că noua clinică poate fi folosită de a doua zi, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Într-o intervenție telefonică, ministrul interimar al Sănătății a afirmat că este normal ce s-a întâmplat, pentru că la inagurare au participat peste 200 de oameni.

”Tocmai asta inseamna normalitatea. Dupa ce la inaugurare au fost mai mult de 200 de persoane acolo, este abs normal sa se ia probe astfel incat pacientii sa poata fi tratati in conditii de siguranta si asta s-a intamplat”, a declarat Pintea.

Un episod asemănător, care a căpătat o conotație tragică după incendiul din Clubul Colectiv, a avut loc în aprilie 2015, la inaugurarea secției pentru tratarea victimelor cu arsuri grave, de la Spitalul Floreasca. Managerul Ioan Lascăr o prezenta ministrului Sănătății de la acea vreme, Nicolae Bănicioiu, ca fiind „o navă spațială”. După tragedia din Colectiv, s-a dovedit că secția nu era funcțională.