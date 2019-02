Dan Barna: Dragnea a apăsat pe un buton şi 'noua' justiţie a executat

Dan Barna

Laura Codruța Kovesi a fost citată la Secția de investigare a magistraților, într-un dosar unde are calitatea de suspect, fiind acuzată de abuz în seviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă.

Preşedintele USR, Dan Barna, declară că faptul că Laura Codruţa Kovesi a fost citată la Secţia de investigare a magistraţilor fix în ziua când trebuia să ajungă în Parlamentul European pentru a-şi susţine candidatura la funcţia de procuror-şef european ar indica implicarea liderului PSD, Liviu Dragnea, care ar fi ordonat ca fostul procuror-şef al DNA să fie oprită din parcursul spre funcţia europeană.

"Liviu Dragnea a apăsat pe un buton şi 'noua' justiţie, cea făcută de modificările impuse în Parlament, a executat. Laura Codruţa Kovesi a fost citată fix în ziua când trebuie să ajungă în Parlamentul European să-şi susţină candidatura pentru funcţia de procuror-şef european. Se îndoieşte cineva că această nemernicie este făcută la ordinul lui Liviu Dragnea? O numire a Codruţei Kovesi în funcţia de procuror-şef european ar însemna sfârşitul retoricii urii pentru Dragnea, Toader, Tăriceanu şi acoliţii lor. Nimeni nu i-ar mai crede. O numire a ei practic ar fi confirmarea faptului că de doi ani nişte infractori au confiscat România. Orice cetăţean s-ar întreba legitim şi firesc cum mama naibii toată Europa e proastă şi doar Dragnea are dreptate. Dragi prieteni, aşa va arăta România dacă Dragnea şi PSD reuşesc să-şi ducă planul până la capăt", a afirmat Dan Barna, într-o postare pe Facebook.

El consideră că modul în care Kovesi a primit citaţia "este echivalentul unei execuţii politice cât se poate de reală".

"Poate că până acum, toată discuţia despre derapajele dictatoriale ale lui Dragnea păreau o discuţie politică, un titlu de presă. Decizia de astăzi este echivalentul unei execuţii politice cât se poate de reale. Şi pentru aceia dintre noi care am trăit anii dictaturii comuniste, este o întoarcere brutală în trecut. Astăzi, când România este membră a Uniunii Europene, NATO, în România există forţe politice care îşi doresc să ne întoarcă în dictatură. NU este o dictatură comunistă. Este o dictatură a penalilor. Dacă Dragnea, Toader şi Tăriceanu, PSD - ALDE câştigă acest război pe care l-au declarat statului de drept, epoca maşinilor negre şi a dosarelor inventate va reveni în România", mai spune liderul USR, în mesajul postat pe Facebook.

Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Laura Codruţa Kovesi a anunţat că, în cursul serii de miercuri, a primit o citaţie din partea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor în justiţie, în calitate de suspect, ea adăugând că este nevinovată şi că îşi va continua drumul în procedura pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef european.

"În ultimele zile, am fost supusă unei campanii de denigrare, probabil plecată din disperarea unora pentru faptul că am ocupat primul loc în procedura pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef european. Pot să vă spun că astă-seară (miercuri - n.r.), după ora 8 seara, s-a prezentat un poliţist la domiciliul meu şi am primit o citaţie din partea Secţiei de Investigare a infracţiunilor din justiţie, în calitate de suspect pentru infracţiunea de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citaţie vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii", a declarat Kovesi, la postul de radio Europa FM.