Cum justifică primarul Timişoarei imaginile de coşmar din spitalul de Boli Infecţioase

Nicolae Robu, primarul Timişoarei, a încercat să explice, la Realitatea Tv, motivul pentru care în Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara sunt condiţii de coşmar ce aduc amine de anii 1950, mai degrabă. Edilul a spus că timp de jumătate de secol nu s-au făcut investiţii, dar el în calitate de primar, a alocat toţi banii necesari pe care spitalul i-a cerut pentru renovare. Robu a mai susţinut că în această perioadă se fac renovări chiar în acele saloane.

"Este o trista realitate, evident că toti care se internează acolo nu au alternative. Timp de jumatate de secol nu s-a investit nimic in acest spital. Cea mai mare parte a spitalului e în reabilitare, şi in curs de reabilitare chiar la acele saloane. Este de neimaginat cum autoritaţile au lăsat acel spital. Noi am pornit o campanie de reabilitare, am demarat toate procedurile. Sunt in derulare, in 2018 vor fi finalizate inclusiv la nivel de dotare, dar totul ia foarte mult timp. Din păcate, nu au aparut fotografii cand nu îi păsa nimănui de spital", a spus Robu, la Realitatea Tv.

Pe de altă parte, primarul mai spune că nu există alternativă, întrucât nu există posibilitate de relocare în Timişoara:

"Suntem prima autoritate care ii pasa si am facut ceva, din toata cladirea acum suntem la ultimul etaj cu reabilitările. Asta e realitatea, asa cum o prezint eu. Nu exista psibilitatea de relocare, nu avem alternative, nu există alternative, nu avem alternative în Timişoara. Din poziţia de primar am alocat fonduri pentru tot ce s-a cerut pentru conducerea spitalului, şi vom aloca în continuare. Nu putem peste noapte sa facem ce ne dorim. Trebuie proiect tehnic, iar pentru toate licitaţiile trebuie timp, din momentul în care te decizi să faci ceva şi până când poţi să îl faci trec doi ani".

Primarul a mai spus că va cere explicaţii pentru a vedea de ce au fost cazaţi pacienţii în acele saloane: "Voi cere maine explicaţii sa vad de ce au fost gazduiti acolo bolnavii in aceste conditii", a mai spus Robu, în încheiere.