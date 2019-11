Cu cine votează băieții lui Adrian Năstase la alegerile prezidențiale

Cei doi băieți ai fostului premier Adrian Năstase au anunțat că la alegerile prezidenţiale o vor vota pe Viorica Dăncilă, catalogată de tatăl lor drept ”reaua cea mai mică”.

Într-o postare intitulată ”Dragi compatrioti, a venit timpul să alegeti Reaua cea mai mică!”, fostul premier Adrian Năstase a scris: Dragi compatrioti, de-a lungul ultimilor decenii, s-a spus că ati ales Răul cel mai mic. Băsescu in loc de Năstase, Băsescu in loc de Geoană, Iohannis in loc de Ponta. A venit timpul acum să alegeti Reaua cea mai mică. Votati Viorica Dăncilă!”

Fiul cel mare al lui Adrian Năstase, Andrei, şi-a modificat fotografia de profil, aplicându-i rama utilizată de simpatizanţii PSD pentru a-şi exprima susţinerea faţă de Viorica Dăncilă la prezidenţiale, ramă care conţine mesajul explicit ”Votez Viorica Dăncilă”, potrivit news.ro.

Şi fiul cel mic al fostului lider PSD Adrian Năstase, Mihnea Daniel Năstase, şi-a modificat într-un mod similar fotografia de profil.