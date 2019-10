Și-a ucis soția și cei 3 copii, unul nenăscut, pentru amantă. Cum și-a "motivat" criminalul gestul

Chris Watts a îngrozit prin cruzimea faptelor! Bărbatul și-a ucis soția și cei trei copii pentru amantă. Ulterior, acesta și-a "motivat" gestul, dar a șocat și mai rău! GALERIE FOTO

Chris Watts a mărturisit, în mai multe scrisori încropite în spatele gratiilor, cum și-a ucis familia. În mintea lui, numai ucigându-și cele două fiice, dar și fiul nenăscut, Nico, putea să-și înceapă viața alături de amanta sa, Nichol Kessinger. Bărbatul a vrut să-și nimicească trecutul, în adevăratul sens al cuvântului. Așa că s-a pus pe treabă: și-a strangulat soția, Shanann, fiicele, Bella (4 ani) și Celeste (3 ani), apoi i-a îngropat trupul soției, însărcinată în 15 săptămâni, într-o groapă pe care a săpat-o cu mâinile lui pe un teren care îi aparținea angajatorului de la acea vreme, Anadarko. Cadavrele celor două fiice au fost aruncate într-o cisternă, pe același teren.

Dispariția lui Shanann și a copiilor a fost anunțată de un prieten care a devenit extrem de îngrijorat când a văzut că tânăra lipsise de la o întâlnire importantă.



Și, de parcă gestul său nu fusese suficient de macabru, cu câteva ore înainte de descoperirea cadavrelor, bărbatul acordase interviuri mai multor televiziuni în care "își striga durerea, neputința" și era "dispus să facă orice" pentru ca familia lui să fie bine.







Când au găsit trupurile, Chris a mărturisit crimele. Imediat, a fost aruncat în spatele gratiilor.

"Scrisori de la Christopher"



Ulterior, Chris a mărturisit, în mai multe scrisori încropite în închisoare, cum și-a ucis familia. Prima dată, și-a atacat fiicele, încercând să le sufoce cu o pernă, dar n-a reușit. Au rămas preț de câteva minute inerte, inconștiente, dar s-au trezit.



Bărbatul s-a repezit apoi spre dormitor, unde era soția. A ucis-o fără să clipească! La un moment dat, micuțele au intrat peste ei în cameră și au văzut cum bărbatul o înfășoară pe mama lor într-un covor.



Monstrul a trimis scrisorile lui Cheryln Cadle, autoarea controversatei cărți "Scrisori de la Christopher".



Cei doi au început să comunice la scurt timp după ce criminalul a ajuns la închisoare. Potrivit scrisorilor, Chris nu a acționat la furie. Bărbatul a premeditat crimele. "Pe 12 august, când mi-am dus fetițele la culcare și le-am învelit, mi-am spus: 'E pentru ultima oară când o să-mi învelesc copiii.' Știam ce urma să se întâmple, dar nu am făcut nimic să opresc asta", scria bărbatul.



Chris avea o aventură amoroasă cu o colegă de la serviciu, Nichol Kessinger. Își dorea să scape cu orice preț de soție. Prima dată, i-a strecurat în mâncare pastile care urmau să-i provoace avortul.



"Nu ți se pare ciudat că tot ce-mi amintesc este chipul soției mele mânjit de rimel?", scria Chris. "Știam că, dacă îmi opresc strânsoarea, Shanann va sta între mine și Nikki. Am fost întrebat de ce nu a ripostat: e simplu, nu putea, nu mai avea nicio putere", a continuat bărbatul.



Când l-au văzut deasupra mamei lor, fetițele l-au întrebat ce a pățit femeia. Le-a spus că nu se simțea bine.



"Au început să fugă prin casă, să plângă și să urle. A fost un coșmar! Acum, după ce am făcut-o, mă gândesc că întreaga scenă era a treia încercare a lui Dumnezeu să-mi spună că nu e bine ce fac. Dar mă simțeam atât de iritat că fetele nu erau moarte...", a continuat bărbatul.



După ce a pus trupul soției în portbagaj, a trântit fetele pe bancheta din spate și s-a dus glonț pe terenul deținut de șeful lui.



"Am pus-o pe Shanann într-o groapă. Apoi m-am dus la mașină, am luat păturica pe care o ținea Celeste și i-am pus-o pe față, ca să o sufoc. Când i-am aruncat trupul în cisternă, am auzit cum atinge apa. Bella a fost singura care a opus rezistență. O să-i aud vocea dulce, șoptindu-mi 'Tati, NU!", toată viața. Știa ce urma să-i fac. Poate că nu știa ce înseamnă moartea, dar știa că o voi ucide", a mai scris Chris.



După ce i-a aruncat și ei trupul în cisternă, s-a întors la cel al soției. A început să-l acopere cu pământ.



În mintea lui bolnavă, însă, Chris o vedea pe soție singura vinovată de moartea ei și a copiilor. "I-am spus că vreau să divorțăm...", a spus Chris.



În prezent, bărbatul este încarcerat în Wisconsin. În celulă are o Biblie, dar și o carte de povești pentru copii din care, spune el, citește în fiecare seară, ca și cum ar citi copiilor săi.