FOTO EXPLICATIE: CEx al PSD decide, luni, componenţa Guvernului Dăncilă. Cine pleacă, cine se întoarce

Comitetul Executiv al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Cabinet si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie.

Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si fostul Executiv Tudose, respectiv premier, 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, si 26 de portofolii, 2 ministri fiind delegati.



In total, noul Cabinet va avea, ca si cel precedent, 28 de membri, scrie ziare.com.



In viitorul Guvern nu se vor mai regasi sustinatorii fostului premier Mihai Tudose, respectiv Marcel Ciolacu (vicepremier fara portofoliu, care a demisionat), Felix Stroe (Transporturi), Marius Nica (ministru delegat pentru fonduri europene, demisionar si el).



Tudose si Ciolacu au fost acuzati de unii social-democrati ca sunt sustinatori ai "statului paralel", chiar in sedinta CEx in care s-a votat retragerea sprijinului politic pentru fostul Guvern.



Reamintim ca ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a demisionat, vineri, din functie, desi Cabinetul era considerat demisionar ca urmare a demisiei premierului.



Executivul Dancila va avea si nume noi. Unele surse vehiculeaza intoarcerea in Guvern a Rovanei Plumb, pe postul lui Ciolacu, de vicepremier fara portofoliu. Astfel, Rovana Plumb, Paul Stanescu (Dezvoltare) si Gratiela Gavrilescu (Mediu) ar urma sa fie cei 3 vicepremieri.



La Ministerul Educatiei, Liviu Pop ar putea fi inlocuit de Ecaterina Andronescu, cea care s-a retras, in CEx al PSD, candidatura de la functia de premier.



La Ministerul Transporturilor, ar putea reveni pe functie fostul ministru Razvan Cuc, dar pentru acest portofoliu a mai fost vehiculat si numele deputatului PSD Sorin Bota.



O alta revenire in Guvern ar putea fi cea a lui Ionut Vulpescu, fost ministru al Culturii in Executivul Grindeanu, care ar putea sa il inlocuiasca astfel pe Lucian Romascanu.



Si la Ministerul Sanatatii ar putea surveni o schimbare, in sensul ca numele Rodicai Nassar, actual secretar de stat, este vehiculat pentru a-l inlocui pe Florian Bodog. Rodica Nassar a fost, anterior, si presedinte al Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor.



O alta revenire in Guvern ar putea fi cea a lui Eugen Teodorovici, fost ministru al Fondurilor Europene si ministru al Finantelor in Guvernul Ponta. Teodorovici este, de altfel, propunerea PSD Tulcea pentru functia de ministru al Finantelor sau pentru un portofoliu la Ministerul Fondurilor Europene.



Ioan Denes va fi un alt ministru nou din Guvernul Dancila, acesta fiind votat de CEx al PSD pentru a o inlocui pe Doina Pana la Ministerul Apelor si Padurilor inca inainte de demisia lui Tudose.



Vor ramane in Guvern si isi vor pastra portofoliile Olguta Vasilescu (Munca), Carmen Dan (Interne), Petre Daea (Agricultura), Mihai Fifor (Aparare), Ionut Misa (Finante), Tudorel Toader (Justitie), Gheorghe Simon (Economie), Ilan Laufer (Mediul de Afaceri), Lucian Georgescu (Cercetare), Lucian Sova (Comunicatii), Andreea Pastirnac (Romanii de pretutindeni).



Pe de alta parte, ALDE, care a detinut patru portofolii - Externe, Mediu, Energie si Relatia cu Parlamentul - si le va pastra. De asemenea, si titularii acestor portofolii se vor regasi in Guvernul Dancila, respectiv Teodor Melescanu, Gratiela Gavrilescu, Toma Petcu si Viorel Ilie. ALDE va pastra, de asemenea, si functia de vicepremier, detinuta de Gavrilescu.