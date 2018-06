Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei prea multă apă

Cum putem sa ne dam seama de cata apa are nevoie corpul nostru? Care sunt semnele care ne arata ca o intoxicatie cu apa nu ar intarzia sa apara? Afla, din materialul urmator, cateva semne care arata clar ca bei prea multe lichide.

1. Nu esti insetata, dar simti nevoia sa bei apa. Ai citit undeva sau ai auzit ca este recomandat sa bei 3-4 litri de apa pe zi, iar tu ai inceput sa te fortezi sa bei aceasta cantitate de apa. Dar tu nu stii ca mancarea poate contine o cantitate mare de apa? Asa ca, atunci cand te fortezi sa bei 3-4 litri de apa, tu de fapt bei mai mult decat ar avea corpul tau nevoie. Iar acest lucru duce la o hidratare in exces.



2. Urinezi frecvent atat ziua, cat si in timpul noptii. Simti nevoia sa mergi la toaleta din 30 in 30 de minute? Te trezesti in mijlocul noptii pentru a merge la toaleta? Ei bine, consumi prea multe lichide.



3. Ai dureri de cap in mod frecvent. Deshidratarea sau hidratarea in exces pot fi o cauza a durerilor de cap. Atunci cand bei prea multa apa, celulele creierului se umfla, apasand cutia craniana. Drept rezultat, simti in mod constant dureri de cap, scrie bzi.ro.