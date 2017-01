Atenție, șoferi! COD GALBEN de ceață în 8 județe

COD GALBEN de ceață

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineaţă, atenţionări cod galben de ceaţă pentru judeţele Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Bihor, Timiş, Caraş-Severin şi Arad, unde vizibilitatea scade local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineaţă, atenţionări cod galben de ceaţă pentru judeţele Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Bihor, Timiş, Caraş-Severin şi Arad, unde vizibilitatea scade local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

COD GALBEN

Valabil de la : 25-01-2017 ora 7:00 până la : 25-01-2017 ora 9:00



In zona : Iaşi: Tot judetul;



Se vor semnala : local, in judetul Iasi se va semnala polei

COD GALBEN

Valabil de la : 25-01-2017 ora 5:15 până la : 25-01-2017 ora 9:00



In zona : Județul Bihor: Zona de campie;

Județul Timiş: Zona de campie;

Județul Caraş-Severin: Zona de campie;

Județul Arad: Zona de campie;

Județul Caraș-Severin: Caransebeș, Armeniș, Bolvașnița, Buchin, Bucoșnița, Constantin Daicoviciu, Cornereva, Domașnea, Luncavița, Obreja, Păltiniș, Slatina-Timiș, Teregova, Turnu Ruieni;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : depunere de chiciură

Observatii : zonele joase a jud. Caraș-Severin

COD GALBEN

Valabil de la : 25-01-2017 ora 2:00 până la : 25-01-2017 ora 8:00



In zona : Județul Ialomiţa: Tot judetul;

Județul Teleorman: Tot judetul;

Județul Giurgiu: Tot judetul;

Județul Călăraşi: Tot judetul;



Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50

Fenomene asociate : chiciură