Alertă de vreme severă. Furtuni puternice la această oră

AVERTISMENT teribil de la METEO: CICLONUL care traversează țara aduce FURTUNI. Când se schimbă vremea

Cod galben de vreme severă, miercuri dimineață, în mai multe județe din vestul țării. Se semnalează la această oră averse ce vor cumula local 20-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de vânt.

COD GALBEN

Valabil de la : 05-06-2019 ora 8:00 până la : 05-06-2019 ora 9:00



In zona : Județul Timiş: Dudeștii Vechi, Cenad, Beba Veche, Valcani;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 20-30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de vânt

COD GALBEN



In zona : Județul Arad: Arad, Pecica, Nădlac, Vladimirescu, Vinga, Secusigiu, Zimandu Nou, Șagu, Semlac, Fântânele, Livada, Felnac, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Zădăreni, Peregu Mare, Frumușeni;

Județul Timiş: Timișoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Săcălaz, Giarmata, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Giroc, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Lovrin, Biled, Sânpetru Mare, Cenei, Pișchia, Tomnatic, Giulvăz, Uivar, Șandra, Saravale, Dumbrăvița, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Mașloc, Dudeștii Noi, Gottlob, Pesac, Checea, Foeni, Otelec, Fibiș, Beba Veche, Parța, Valcani, Giera;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 20-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de vânt

COD GALBEN

Valabil de la : 05-06-2019 ora 5:45 până la : 05-06-2019 ora 8:00



In zona : Județul Suceava: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Iaşi;



Se vor semnala : ceață, ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 m, izolat sub 50 m