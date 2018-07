Acuzat de viol, şi-a arătat goliciunea în faţa instanţei, ca probă. Şi lucrurile nu s-au oprit aici!

La doar 26 de ani, acest tânăr a fost acuzat de viol. În zadar a încercat să-şi dovedească nevinovăţia în faţa instanţei cu ajutorul avocatului. Dovada incontestabilă a venit abia după ce, disperat, şi-a dat pantalonii jos în sala de judecată şi şi-a arătat goliciunea. Dar lucrurile nu s-au oprit aici!

Desmond James, un tânăr în vârstă de 26 de ani, din New Haven, Connecticut, a fost acuzat de viol. În ciuda eforturilor avocatului, acesta nu reuşea să-şi dovedească nevinovăţia. Victima declarase, sub jurământ, că agresorul său avea un semn distinctiv: mai exact, acesta ar fi avut părţile intime mai deschise la culoare decât restul corpului.



Disperat, Desmond a cerut judecătorului să-i permită să-şi dovedească nevinovăţia cu o probă de necontestat. Aşa că, la următorul termen al procesului, tânărul a mers în faţa juraţilor şi şi-a dat pantalonii jos, arătându-şi goliciunea!



"Aţi văzut cu ochii voştri că penisul acuzatului este, de fapt, mai închis la culoare decât restul corpului, şi nu mai deschis, aşa cum susţine victima violului. Consider că nu mai este nevoie de nicio altă dovadă pentru a-l declara 'nevinovat'", a spus avocatul tânărului, Todd Bussert.



Totodată, acesta a explicat că la baza gestului clientului său a stat dorinţa de a înlătura orice fel de suspiciuni de care s-ar fi lovit cu siguranţă dacă ar fi prezentat poze.



Şi totuşi, judecătorul nu fost convins. "Ne-a arătat organele sexuale, şi? Fapta de care este acuzat s-a petrecut în urmă cu 6 ani. Poate corpul său s-a schimbat de atunci... În plus, cine ştie cum cădea lumina pe părţile lui intime, în momentul agresiunii...", a spus acesta.



Ulterior, Desmond a fost achitat. Bărbatul nu a scăpat, însă, de închisoare. Achitat în acest caz, Desmond a fost găsit vinovat în altul. În prezent, acesta are de executat o pedeapsă de 65 de ani de închisoare pentru intrare prin efracţie şi agresiune sexuală asupra unei minore de 10 ani.