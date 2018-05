Gardian, incriminat de viol printr-o probă halucinantă: forţat să-şi arate părţile intime la proces!

Cazul unui gardian de la o închisoare din Brooklin a făcut înconjurul lumii, după ce au ieşit la iveală detalii halucinante despre ororile la care supunea deţinutele, aproape zilnic.

Clipe de coşmar pentru femeile aflate în detenţie la închisoarea Metropolitan Detention Center, din Brooklin.



Locotenentul de poliţie Eugenio Perez a fost dat el însuşi pe mâna autorităţilor după ce deţinutele au început să facă publice abuzurile care se petreceau în spatele gratiilor.



"Organele lui sexuale aveau un semn distinctiv. Penisul lui nu avea o formă anatomică, era curbat, ca un cârlig", şi-a început mărturisirea una dintre femeile care au fost supuse la orori de neimaginat. Femeia, care a depus mărturie sub anonimat, se afla în detenţie din cauza consumului de droguri, însă, între timp, a fost eliberată.



Aceasta a povestit cum Perez s-a apropiat de ea, prima dată, când aceasta se aproviziona cu produse pentru curăţenie din depozit. Femeia era responsabilă cu igienizarea celulelor. Şi, deşi a recunoscut că la început a răspuns săruturilor repetate ale gardianului pentru că "se simţea singură", a mărturisit că nici prin gând nu-i trecea că va fi silită să fie supusă unor abuzuri cumplite din partea acestuia.



"Ştiu că am greşit când am cedat atingerilor, dar mă simţeam goală, aveam nevoie de un dram de afecţiune. În spatele gratiilor, te simţi mort pe dinăuntru", a continuat aceasta, în lacrimi.

Potrivit martorilor audiaţi la proces, gardianul se lăuda printre colegii săi cu porecla de "Calu'", aluzie, se pare, la organele sale sexuale.



"Avem un caz clasic de putere şi subminare. Eugenio Perez a abuzat de rolul său, de puterea dobândită prin lege, şi a abuzat sexual cinci femei aflate în detenţie", a spus procurorul Nadia Shihata.



În timpul procesului, Perez a fost "forţat" să-şi arate organele sexuale pentru a proba acuzaţiile. Zis şi făcut, aşa că, după ce au văzut "probele", magistraţii şi juraţii nu au mai avut niciun dubiu că acuzaţiile aduse erau cât se poate de reale.



Ulterior, ancheta declanşată a scos la iveală faptul că astfel de abuzuri erau frecvente în centrul de detenţie. Carlos Richard Martinez, un alt gardian în cadrul aceleiaşi închisori, şi-a pierdut slujba din cauza unei acuzaţii de viol. Acesta este judecat pentru viol şi riscă închisoarea pe viaţă.