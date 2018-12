Mărturie incendiară după 29 de ani de la Revoluţia din 1989: "Vasile Milea a fost împuşcat"

Dan Voinea, intervievat de jurnalistul Cristian Otopeanu in septembrie 2018

Timp de 29 de ani, lumea a ştiut varianta oficială a morţii lui Vasile Milea, fostul ministru al Apărării înainte de 1989: sinucidere. La aproape trei decenii distanţă de la Revoluţia din 1989, site-ul realitatea.net a obținut o mărturie fără echivoc, care răstoarnă tot. Fostul procuror militar Dan Voinea, care s-a ocupat de Dosarul Revoluției, a acceptat să vorbească: "Vasile Milea a fost împuşcat". Dovezile şi spre cine converg bănuielile, în interviul de mai jos!

După aproape 30 de ani de la Revoluţia din 1989, a sosit vremea ca oamenii să afle lucruri ascunse sau despre care nu s-a vorbit niciodată în mod oficial.

www.realitatea.net a reuşit să obţină o mărturie incendiară despre moartea fostului ministru al Apărării, Vasile Milea, decedat pe 22 decembrie 1989. Sau, aşa cum scrie în Dosarul nr. 68/P/1990, despre "moartea violentă a Generalului Colonel Vasile Milea".

Dan Voinea (68 de ani), cel care a întocmit rechizitoriul pentru controversatul proces al lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu, cel care apoi a asistat la moartea celor doi şi cel care, ulterior, a instrumentat Dosarul Revoluţiei a acceptat să vorbească şi să ofere informaţii din Dosarul Vasile Milea, altfel ascunse publicului.Totodată, Dan Voinea a indicat şi persoana spre care converg toate bănuielile ca fiind asasinul fostului ministru al Apărării.

Mai mult decât atât, fostul procuror militar a dezvăluit un lucru şocant, necunoscut opiniei publice. Deşi a fost împuşcat în sediul CC al PCR, actualmente sediul MAI, Vasile Milea a mai trăit câteva ore şi a murit la Spitalul Elias.

Dar motivul şi modul în care a murit Milea vor oripila opinia publică. Potrivit dezvăluirilor făcute de Dan Voinea pentru realitatea.net, asupra lui Milea, care încă mai trăia, nu s-a intervenit chirurgical la Spitalul Elias, întrucât "au anunţat la TVR că s-a sinucis, deci trebuia să rămână mort".

Practic, Vasile Milea ar fi fost lăsat să moară la Spitalul Elias, iar decesul s-ar fi petrecut după ce s-a scurs o cantitate importantă de sânge din corpul lui. Cine a dat ordinul să nu se intervină chirurgical? Anchetatorii îl bănuiesc pe fostul general Victor Athanasie Stănculescu, potrivit declaraţiei lui Dan Voinea.

Interviul amplu cu Dan Voinea va fi publicat peste câteva zile. Astăzi publicăm porţiunea referitoare la Vasile Milea.

Varianta oficială, din 1989 şi din anii '90: "Vasile Milea s-a sinucis"

Scurt istoric, pentru înţelegerea faptelor.

În dimineaţa zilei de 22 decembrie 1989, Nicolae Ceauşescu, aflat în sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, îşi trăia ultimele ore în Bucureşti, înainte să fugă cu elicopterul.

Tot atunci, şi tot în sediul fostului CC al PCR, mai precis la etajul 6, în încăperea 621, s-a petrecut o crimă, conform interviului pe care realitatea.net îl publică mai jos. Conform versiunii oficiale, o sinucidere.

Dimineaţa, la TVR, George Marinescu, fostul prezentator al Telejurnalului, anunţa cu o voce gravă: "Informăm că ministrul forţelor armate a acţionat ca trădător împotriva independenţei şi suveranităţii României şi, dându-şi seama că este descoperit, s-a sinucis".

Aceasta a fost varianta oficială din 1989. Confom aceste teorii, Vasile Milea s-ar fi împuşcat în inimă, unul dintre argumente fiind acela că a refuzat să tragă în oameni în noaptea de 21 decembrie 1989, aşa cum îi ceruse Nicolae Ceauşescu şi, în aceste condiţii, se temea pentru viaţa lui. Există, însă, şi mărturii care susţin că Milea ar fi fost unul dintre cei care ar fi condus, iniţial, reprimarea protestelor.







Nici în anii '90 nu s-a schimbat nimic: dosarul morţii lui Vasile Milea a fost clasat şi soluţionat cu verdictul de sinucidere. Totuşi, nu puţine au fost vocile care susţineau contrariul, anume că Milea a fost omorât.

În 2004, dosarul a fost redeschis. În perioada 2005-2007, Dosarul Milea a căpătat consistenţă, în urma anchetelor coordonate de Dan Voinea şi prin ridicarea unor documente-cheie de la instituţiile spitaliceşti, unde a fost internat şi apoi autopsiat Vasile Milea în decembrie 1989.

Dan Voinea a instrumentat Dosarul Revoluţiei până în 2007. În acel an, Curtea Constituţională a decis predarea dosarului către Secţia Civilă din Parchetul General. "Ancheta in Dosarul Revolutiei nu a putut fi finalizata, pentru ca, in urma deciziei din iunie 2007 a Curtii Constitutionale, procurorii militari au fost obligati sa predea dosarele in care erau implicati militari si civili, iar acestea sa fie lucrate de procurori civili", a explicat Teodor Mărieş, preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989.

Derulând pe repede înainte, peste alţi 8 ani, în octombrie 2015, s-a dispus clasarea dosarului, care a fost redeschis câteva luni mai târziu, în aprilie 2016.

În prezent, dosarul este "în lucru la Secția parchetelor militare", potrivit răspunsului primit de realitatea.net de la PICCJ.

INTERVIUL CU DAN VOINEA DESPRE MOARTEA LUI VASILE MILEA

Generalul Dan Voinea, omul care a întocmit rechizitoriul pentru controversatul proces de care a avut parte fostul dictator Nicolae Ceauşescu în decembrie 1989 şi, totodată, cel care a instrumentat Dosarul 97/P/1990, cunoscut sub numele de Dosarul Revoluţiei, a acceptat să vorbească amplu pentru site-ul Realitatea şi să ofere detalii în premieră.

Interviul nu fost realizat în studiourile unei televiziuni, unde luminile şi camerele de filmat pot inhiba sau pot induce o stare de disconfort intervievatului, ci într-o atmosferă relaxată, pentru ca bărbatul în vârstă de 68 de ani să se deschidă.

Locaţia aleasă pentru interviu a fost şi ea istorică: Piaţa Universităţii, acolo unde în 1989 era restaurantul Dunărea. Practic, locul unde s-a format baricada de la Intercontinental în noaptea de 21 decembrie 1989.

Afirmaţia care spulberă misterul, după 29 de ani: "Vasile Milea a fost împuşcat"

- Domnule Dan Voinea, care a fost povestea cu Vasile Milea? Sinucidere sau crima?

- Milea a fost omorat. A fost impuscat. Deci, cu Milea, lucrurile au stat cam asa. Milea a fost acuzat de Ceausescu ca nu executa... ca nu trage la Timisoara. Asta a fost primul conflict cu Ceausescu.

Pe 22, la ora 10:00, a fost impuscat Milea. A anuntat Ceausescu ca s-a impuscat tradatorul. Am aflat de la ofiterul care era la cabinetul 2, la Elena Ceausescu, un maior de Securitate de la Directia 5, care a declarat ca a venit la un moment dat Corneliu Parcalabescu, care era seful Garzilor Patriotice pe tara si avea biroul in Comitetul Central, la etajul 6.

Si a anuntat-o (n.r. Corneliu Parcalabescu pe Elena Ceausescu) ca s-a rezolvat, Milea este impuscat, este mort. Si atunci, Ceauseasca i-a dat ordin maiorului sa il gaseasca pe Ilie Ceausescu. Si zice, domne', m-am dus si l-am gasit pe Ilie Ceausescu, i-am raportat ca il cheama tovarasa la cabinet si, in timp ce ma indreptam cu Ilie spre Cabinetul 2, ea nu a mai avut rabdare, a iesit in tocul usii si a strigat la el: "Bine, Ilie, cum ne-am inteles aseara? Gata, esti ministrul Apararii de acum. Du-te si imbraca-te militar!". Si Ilie se duce, se imbraca militar si preia comanda Ministerului Apararii. El a dat ordin sa se intoarca tancurile in unitati, ca se urcasera civilii pe ele si le puteau folosi impotriva lor.

Dezvăluire: Vasile Milea nu a murit în sediul CC al PCR, unde a fost împuşcat, ci la Spitalul Elias, unde nu s-a intervenit chirurgical. Bănuiala anchetatorilor, conform lui Dan Voinea: ordinul ar fi venit de la Victor Athanasie Stănculescu. Explicaţia: "Au anunţat pe post că s-a sinucis trădătorul Milea, deci trebuia să rămână mort"





- Bun, dar cum a murit Vasile Milea?

- Milea a fost impuscat la ora 10:00 si a fost dus la Spitalul Elias. La Spitalul Elias, eu m-am dus si am ridicat foaia de observatie clinica. Cand am citit foaia de observatie clinica, am vazut ca scria acolo ca ora decesului este 15:00. Si l-am intrebat pe doctorul care chiar scrisese foaia de observatie: spuneti-mi, l-au adus in viata? Da. Pai, si de ce nu l-ati operat? Pai, a dat ordin un general, noi il banuim pe Stanculescu: "Nu interveniti chirurgical pana nu va ordon eu". Spitalul Elias era atunci in subordinea Ministerului Apararii.

Ce s-a intamplat... Ceausescu spusese ca tradatorul Milea s-a sinucis. Si trebuia sa moara, nu trebuia sa il mai invie cineva.

- Deci Vasile Milea nu murise atunci cand au anuntat la TVR ca s-a sinucis...

- Da... Pe urma, hai sa vedem cine l-a impuscat.

"Corneliu Pârcălăbescu, şeful Garzilor Patriotice, a primit ordinul să îl lichideze pe Milea"

Si am aflat ca avea un fel de ordonanta, un ofiter. Care a spus, zice, domne', mi-a lasat mapa in care avea si pistolul, ca el se duce sa dea un telefon la Predeal, ca plecase fata lui. Era o cabana a Armatei, unde erau nevasta lui Milea si nevasta lui Gusa. Fata lui Milea plecase cu cele doua fetite ale ei acolo, la cabana, pe perioada evenimentelor. Si Milea voia sa stie daca a ajuns si este in regula.

Si s-a dus in biroul lui Parcalabescu, fara sa stie ca asta primise ordin sa il lichideze. Acum, de ce era el la etajul 6? Pentru ca acolo era Sectia Militara a Comitetului Central, condusa de generalul Coman, cel care a fost la Timisoara. Si s-a dus la Parcalabescu sa dea telefon.

Parcalabescu a zis "Am inteles, sa traiti" si tot Parcalabescu le-a ordonat tuturor subordonatilor sa paraseasca birourile alaturate in care erau. Au fost audiati toti si au spus ca au primit ordin de la Parcalabescu sa iasa din birouri si sa stea pe hol, ca ministrul vorbeste la telefon si se auzea dintr-un birou in altul.

Si aia s-au conformat, au iesit si apoi s-a auzit o impuscatura. A iesit Parcalabescu: "S-a impuscat Milea". Numai ca pistolul cu care s-a tras nu era al lui Milea, ca Milea, daca se impusca, se impusca cu pistolul lui, dar il lasase la ordonanta. Milea a fost impuscat cu pistolul unui subordonat al lui Parcalabescu, il chema Tufan. Si, atunci, Parcalabescu s-a dus imediat sa ii spuna lui Tovarasa, pentru ca el fusese adus de ea, era unul dintre preferatii Elenei Ceausescu.

- Sotia lui Vasile Milea ce a spus cand a fost audiata?

- Sotia lui Milea a confirmat. Zice: domne', a sunat la Predeal, a vorbit cu mine la telefon, i-am spus ca fetele sunt bine, ca au ajuns cu bine si, in timp ce vorbeam la telefon, s-a auzit o impuscatura si el nu a mai vorbit. Dupa aceea, cineva a intrat pe fir si a zis "Aici se trage, tovarasa Milea". Dar pe 22, la ora 10:00, nu se tragea nicaieri.

-----------------

Nota redacţiei: sursele realitatea.net confirmă spusele lui Dan Voinea. Conform mărturiilor, soţia lui Vasile Milea a auzit în telefon o respiraţie grea, pe care a recunoscut-o ca fiind a soţului ei. Apoi a rostit următoarele cuvinte: "Val, tu eşti?", însă nu i s-a răspuns. Soţia lui Milea a auzit apoi în telefon zgomote şi bubuituri, ca şi când s-ar fi luptat cineva în camera lui Vasile Milea, după care a auzit o împuşcătură. Câteva secunde mai târziu, o voce i-a spus: "doamnă, staţi liniştită, nu s-a întâmplat nimic, aceste zgomote s-au auzit din stradă", apoi i s-a închis telefonul.

-----------------

Dezvăluiri: cum argumentează Dan Voinea că Vasile Milea nu s-a sinucis, ci a fost împuşcat

- Si apoi?

- Apoi, femeia a fost la autopsie si i-a luat inima. Autopsia a facut-o doctorul Schiopu, un medic legist bun, care a constatat ca glontul nu a trecut prin inima, deci impuscatura nu a fost mortala. De aceea Milea a mai trait. El a murit prin hemoragie (n.r. adică Vasile Milea a murit după ce i s-ar fi scurs tot sângele).

Iar in actul medico-legal s-a consemnat ca nu sunt factori suplimentari ai impuscarii. La un sinucigas, cu arma de foc, raman factori suplimentari ai impuscarii. Adica, atunci cand pleaca glontul din arma, daca tii arma apropiata, pleaca si gaze care lasa urme de arsura, si praf, si pulbere. Si alea trebuie sa le gasesti pe imbracaminte, pe piele. Deci, la mai putin de un metru, trebuie sa gasesti factorii suplimentari. Daca nu gasesti factorii suplimentari, inseamna ca nu este sinucidere, l-a impuscat cineva. M-ati inteles? Actul medical este un act stiintific, care confirma ca nu s-a sinucis. Pe langa ce v-am spus, ca pistolul nu era al lui, si asa mai departe.

-----------------

Nota redacţiei: sursele consultate de realitatea.net susţin că Dan Voinea are dreptate şi în acest caz. Astfel, s-a constatat "lipsa factorilor suplimentari ai împuşcăturii la nivelul spaţiului interdigital index-police, care teoretic trebuiau să fie în ipoteza sinuciderii".

Totodată, există o neconcordanţă şi în privinţa locului unde a stat Vasile Milea când a fost împuşcat. Martorii au susţinut că ministrul a fost găsit întins pe canapea, numai că în biroul 621 de la CC mai exista şi un scaun, pe care se presupune că ar fi stat Milea în momentul împuşcăturii, scaun pe al cărui spătar era urma unui glonţ, conform fotografiilor realizate ulterior.

-----------------

- Ce a urmat?

- Doamna Milea ne-a mai povestit un episod. Inainte de decembrie 1989, Milea a fost intr-o misiune in China. Si atunci, in China, un general care se ocupa de el i-a pus o caseta cu evenimentele din Piata Tianmen, pentru ca primii care s-au ridicat impotriva comunismului au fost chinezii, in martie 1989. Si a luat o copie dupa caseta aia, obisnuia sa i-o arate seara si se uita si plangea: "Sa nu ajungem si noi sa ne impuscam copiii". Asta a povestit doamna Milea, sunt consemnate aceste declaratii. A fost audiata de trei ori.

- Deci, inca o data, dansa era la telefon cu sotul ei si...

- Si in timp ce vorbea, s-a auzit o impuscatura, el nu a mai vorbit, ea nu l-a mai auzit si o voce a intrat pe fir si a zis "Aici se trage, tovarasa". Milea a fost omorat pentru ca asa a vrut dictatorul. Au anuntat ca s-a sinucis tradatorul Milea, deci trebuia sa ramana mort, nu puteau sa-l invie. Spitalul fiind al MApN-ului...

"Ordinul execuţiei lui Vasile Milea a venit de la Elena Ceauşescu. Discuţia şi aranjamentul au fost între Ceauşeasca şi Pârcălăbescu"

- Bun, dar am o intrebare: ordinul a venit de la Elena Ceausescu sau de la Nicolae Ceausescu?

- De la Elena Ceausescu. Cum arata probele de la Dosar, discutia si aranjamentul au fost intre Ceauseasca si Parcalabescu.

- Ce v-a spus Parcalabescu atunci cand l-ati audiat?

- Parcalabescu a murit inainte de a avea noi toate probele despre care v-am spus. Era si in varsta, n-am mai apucat...

- Cat timp s-a crezut ca Vasile Milea s-a sinucis?

- Pai, se mai crede si acum ca s-a sinucis, pentru ca... Atat timp cat aceste dosare stau acolo, in arhivele institutiei, ale Parchetului... Daca ar fi publice, dumneavoastra nu ati mai sta de vorba cu mine, ati cere Dosarul si ati vedea ce este acolo.

"Vasile Milea, mai întâi degradat, apoi executat". Există fotografii cu epoleţii pe biroul lui Pârcălăbescu

- In Dosarul Revolutiei sunt fotografii legate de moartea lui Milea?

- Da. In Dosarul lui Milea sunt niste fotografii facute de un tanar care era fotograf la Mecanica Fina si care apoi a fost arestat ca terorist. Muncitorii, cand au iesit din fabrica in 22 decembrie, l-au luat: "Hai sa ne faci poze si noua, ca suntem cu pancarte". Si omul le facea poze, nu stiu ce, si a intrat in CC.

Iar in Comitetul Central a continuat sa faca poze si schimb de poze si de casete cu ziaristul englez Ian Henry Perry, care ulterior a cazut cu avionul. De aia au tras in avion, ca ala a plecat cu un sac de casete.

Iar pe acest tanar fotograf l-am gasit arestat ca terorist la Politia Capitalei si l-am pus noi in libertate.

Revenind, in Dosarul lui Milea sunt niste poze interesante. Acel tanar fotograf a ajuns si el la etajul 6 al Comitetului Central si pe biroul lui Parcalabescu erau epoletii generalului Milea. Sunt fotografiati. Inseamna ca, inainte de a-l impusca, l-au degradat.

- Nu puteau sa il impuste si apoi sa ii ia epoletii?

- Cand l-au dus la spital, l-au dus fara grad. Ce se întâmplă... De regula, cand se faceau executii in timpul comunismului, te degrada si apoi te executa. Si epoletii lui Milea sunt fotografiati de acel tanar, care a pastrat filmele.

Răspunsul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la solicitarea realitatea.net: "Dosarul Vasile Milea este in lucru la Sectia parchetelor militare"

Pentru a informa cititorii în privinţa stadiului în care se află Dosarul morţii lui Vasile Milea, realitatea.net a solicitat şi a primit, în luna octombrie, punctul de vedere al PICCJ.

"La data de 18 octombrie 2010, procurorii militari au dispus prin ordonanță neînceperea urmăririi penale în dosarul cunoscut generic sub denumirea de "Dosarul Revoluţiei”, reînregistrat ulterior, iar la data de 14 octombrie 2015 procurorii militari au dispus în acesta din urmă clasarea.

Menționăm că la data de 5 aprilie 2016, prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus prin ordonanță infirmarea ordonanţei de clasare din data de 14 octombrie 2015 a Secţiei parchetelor militare şi redeschiderea urmăririi penale în cauză" a fost răspunsul PICCJ, cu privire la situaţia Dosarului Revoluţiei, la solicitarea realitatea.net.

Cât despre stadiul de soluţionare a Dosarului morţii lui Vasile Milea, răspunsul PICCJ a fost sec: "Cauza la care faceți referire la ultimul punct al solicitării este conexată la dosarul menționat mai sus, aflat în prezent în lucru la Secția parchetelor militare".

Cine a fost Vasile Milea

Născut la Lereşti în 1927, Vasile Milea a fost şef al Marelui Stat Major al Armatei Române (1980-1985) şi ministru al Apărării Naţionale (1985-1989).

Conform mărturiilor, iniţial, generalul Vasile Milea ar fi fost unul dintre cei care au executat ordinele de reprimare a protestatarilor. Apoi, ar fi refuzat să mai execute ordinele primite de la Nicolae Ceauşescu, fapt ce a stârnit mânia dictatorului.

În dimineaţa zilei de 22 decembrie 1989, Nicolae Ceauşescu a convocat de urgenţă o şedinţă a Comitetului Politic Executiv, în care principalul vizat a fost generalul Milea. Fostul şef al Securităţii, Iulian Vlad, a povestit că Nicolae Ceauşescu l-a străpuns cu privirea pe ministrul Apărării, căruia i-a reproşat pe un ton extrem de dur că nu i-a ascultat ordinele şi că nu a scos în stradă unităţile militare pentru a reprima revolta.

După întâlnirea cu Nicolae Ceauşescu, Vasile Milea nu ar mai fi rezistat presiunii şi s-ar fi sinucis în sediul Comitetului Central al PCR, la etajul 6, camera 621, conform versiunii oficiale. Milea şi-ar fi tras un glonţ în inimă, glonţ care însă, conform mărturiilor, nu i-a străpuns inima.

Generalul Vasile Milea a fost înmormântat cu onoruri militare la 30 decembrie 1989, în faţa bisericii din comuna natală Lereşti. Inima sa a fost pusă într-un borcan cu formol, îngropat şi el în criptă.

Rămăşiţele lui Vasile Milea au fost deshumate în mai 2005, în prezenţa unei echipe de procurori militari şi a directorului Institutului National de Medicină Legală, în cadrul cercetărilor efectuate în Dosarul Revoluţiei.

Notă: interviul integral cu Dan Voinea a fost realizat de jurnalistul Cristian Otopeanu, în lunile septembrie şi noiembrie 2018

AUDIO | Dan Voinea, explicând cum a murit Vasile Milea

