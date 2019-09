Dăncilă, ctitor de școală pe o placă montată de un lingușitor din PSD

Sursa: Facebook/Nicoleta Ivan

Numele premierului Viorica Dăncilă și al președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea (PSD), apar pe o placuță „Pro Memoria" de pe fațada unei școli. Inaugurarea a avut loc luni, 9 septembrie, după un „timp record” de... doi ani, după cum susține Gabriel Zetea într-un mesaj.

Imaginea cu placa de pe peretele școlii a devenit virală în mediul online. Mulți internauți au fost indignați pentru că autoritățile locale au ales să pună mesajul de recunoștință față de Viorica Dăncilă pe fațada unității de învățământ care a fost reabilitată din bani publici.

Este vorba despre școala gimnazială „Liviu Rebreanu" din orașul Dragomirești, județul Maramureș.

Scoala a fost reabilitata in perioada 2017 - 2019, iar pe placuta se precizează că lucrările au fost realizate „din mila lui Dumnezeu" și „cu sprijinul Guvernului României, prim-ministru fiind doamna Viorica Dăncilă”.

„Inaugurarea școlii a avut loc in fața mulțimii de elevi, profesori, preoți și consilieri locali, având în frunte pe președintele Cons. Jud. Maramureș Gabriel Zetea", scrie pe placa "Pro Memoria".

Dezvelirea plăcii a fost făcută în prima zi de școală, 9 septembrie, chiar de președintele CJ Maramureș.

Perioada de doi ani cât a durat reabilitarea este considerată de președintele CJ Maramureș „timp record”, potrivit mesajului de pe pagina sa de Facebook.

„Investitia, derulata in timp record, sustinuta de catre #GuvernulRomaniei prin PNDL s-a ridicat la valoarea de 3,5 milioane de lei iar lucrarile au durat mai putin de 2 ani. Scoala a fost construita in anii 1950 si nu a fost niciodata reabilitata pana azi. Azi, in schimb, scoala arata asa cum ar trebui sa arate toate scolile din Romania, cu sali de clasa spatioase, curate si, in cel mai scurt timp, dotate cu toate utilitatile necesare desfasurarii unui proces de invatamant de calitate!”, a scris, marți, Zetea pe Facebook.