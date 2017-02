Un mare regizor a anunțat că NU mai face filme. De ce

Regizorul Aki Kaurismaki

Regizorul finlandez Aki Kaurismaki a anunțat joi că renunță la activitatea cinematografică, în plin festival internațional al filmului de la Berlin unde el ar putea câștiga Ursul de Aur cu a doua parte a ceea ce a fost inițial o trilogie despre migranți, scrie joi AFP.

Regizorul finlandez Aki Kaurismaki a anunțat joi că renunță la activitatea cinematografică, în plin festival internațional al filmului de la Berlin unde el ar putea câștiga Ursul de Aur cu a doua parte a ceea ce a fost inițial o trilogie despre migranți, scrie joi AFP.

''Am mai spus acest lucru, dar de data aceasta este chiar adio! Suntem foarte aproape de a admite că acest film este ultimul pentru mine'', a spus regizorul finlandez pentru televiziunea publică Yle, făcând referire la pelicula ''The Other Side of Hope''.

Această comedie tragică spune povestea unui sirian care cere azil în Finlanda.

''Sunt obosit. Vreau să încep să îmi trăiesc viața mea, în sfârșit'', a explicat regizorul de 59 de ani.

''The Other Side of Hope'', care a fost aclamat la proiecția de marți de la Berlinală, se numără printre filmele favorite pentru adjudecarea sâmbătă a premiului cel mare al festivalului.

Filmul evocă într-un mod melancolic modul în care luptă tânărul Khaled, interpretat de un actor sirian emigrat în Finlanda, Sherwan Haji, pentru a fi acceptat.

Filmul ''Le Havre'' (2011), care urmărește soarta unui tânăr african într-un oraș port francez, a fost recompensat cu Premiul internațional al criticii la Festivalul internațional de la Cannes din 2011 și premiul Louis-Delluc în același an, potrivit Agerpres.