Când se va relua circulația tramvaiului 41? Anunț de ultimă oră

Tramvai 41

Pana la 1 septembrie, se va relua circulatia tramvaiului 41, a anunțat Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea.

Primarul General a mai precizat ca prima etapa a proiectului "Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii" se va incheia pana la sfarsitul acestui an.

”Pana la 1 septembrie, se va relua circulatia tramvaiului 41. Am dat ordinul de incepere a proiectarii pentru etapa a doua, unde s-au facut economii substantiale prin refacerea coridorului de expropriere”, spune Firea.

Gabriela Firea a facut o vizita la santierul "Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii", pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investii.

Primarul General, Gabriela Firea:

„Conform grafiului de executie, prima etapa a acestui proiect, Nodul Virtutii, se va incheia la sfarsitul acestui an, atunci cand vom incepe, in conformitate cu legislatia in vigoare, testele statice si dinamice. Dupa aceasta etapa, Nodul Virtutii - acest obiectiv de investitii atat de asteptat de bucuresteni - va putea fi redat circulatiei! De asemenea, incepand cu data de 1 septembrie, tramvaiul 41 va putea circula in aceasta zona, inainte de inceperea anului scolar. In ceea ce priveste stadiul actual, am reusit sa acceleram ritmul lucrarilor, astfel incat, chiar ieri au fost montate ultimele doua grinzi aferente tablierului metalic care face jonctiunea peste bulevardul Virtutii. Reamintesc faptul ca acest proiect, initiat in urma cu 12 ani, a fost preluat cu un grafic de executie de doar 10 %, iar in prezent, nodul Virtutii, componenta a acestei investitii, este realizat in proportie de peste 90%".

In perioada urmatoare, lucrarile la acest obiectiv de investitii vor viza suprastructura tablierului metalic, montarea si tensionarea hobanelor si infrastructura bretelelor aferente acestui pasaj.

S-a dat ordinul de incepere a proiectarii etapei a doua

De asemenea, in ceea ce priveste cea de-a doua etapa, (Nod Virtutii-Uverturii), Primarul General, Gabriela Firea, a explicat: "am dat ordinul de incepere a proiectarii si doresc sa subliniez faptul ca am reusit sa facem economii substantiale prin refacerea coridorului de expropriere pentru ca in proiectul initial erau afectate mult mai multe cladiri care trebuiau expropriate. Totodata, am primit asigurari din partea constructorului ca va aloca resurse umane suplimentare astfel incat lucrarile sa poata avansa cat mai rapid".