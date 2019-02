Toți așteptau mireasa. A venit! Și-a ridicat voalul și...nuntașii au înlemnit. Ce avea pe față

Deşi are o particularitate ciudată a corpului care o face diferită de celelalte femei din jurul ei, tânăra din imaginile alăturate spune că este foarte mândră de felul în care arată.

Harnaam Kaur, acum în vârstă de 23 de ani, suferă de o boală rară numită sindromul ovarului polichistic, din cauza căreia corpul ei produce mai mulţi hormoni masculini decât în mod normal.

Acest lucru face că părul facial să îi crească excesiv, încă de la vârstă de 11 ani. Iniţial părinţii ei au cheltuit foarte mulţi bani pentru a încerca să o scape de această problema extrem de neplăcută.

În cele din urmă însă Harnaam a decis să-şi transforme boală într-un avantaj. Ea a ajuns astfel să aibă o barbă imensă, de care este foarte mândră şi cu care nu se ruşinează.

"La 16 ani am ajuns în punctul maxim al depresiei provocată de această afecţiune. Am fost pe punctul de a mă sinucide. Însă am realizat în scurt timp că aş face cea mai mare greşeală şi că trebuie să mă adun şi să fac lucruri minunate. Sunt diferită, şi pot folosi asta în avantajul meu", spune ea.

Tânăra şi-a făcut curaj şi chiar a realizat o şedinţa foto profesională în rochie de mireasă. Imaginile au ajuns virale pe internet şi au stârnit dezbateri aprinse.