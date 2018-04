Testul rapid care îţi spune dacă tiroida funcţionează normal

Problemele cu tiroida sunt extrem de grave si de serioase. Fa acest test sa afli daca este cazul sa mergi urgent la medic! Chiar daca nu banuiesti ca ai putea suferi de o afectiune la glanda, afla ca aceste probleme cu tiroida sunt atat de bine ascunse, incat este greu sa descoperi boala.

Simptomele sunt destul de dificil de deosebit, asa ca e bine sa fii cu ochii in patru!



Practic, iti vei lua pulsul:



Gaseste artera la incheietura mainii si aplica presiune pe ea cu doua degete de la mana opusa. Numara cate batai ai in 30 de secunde. Inmulteste-le cu doi si vei obtine numarul de batai pe minut. Repeta testul in fiecare zi. Daca pulsul este acelasi timp de 3 zile consecutiv, inseamna ca nu ai probleme cu tiroida si ca e perfect functionala, scrie bzi.ro.



Masoara pulsul si atunci cand stai in picioare, si cand stai pe scaun: daca este mai puternic la statul in picioare, este semn ca suferi de alergii alimentare sau ca esti sensibil la un factor de mediu: praf, mucegai, anumite flori si plante, par de animale. Daca pulsul difera de la o zi la alta (cu mai mult de 3 batai), inseamna ca ai o anumita sensibilitate la alimente, ori ca suferi de vreo infectie. Daca observi o diferenta mare intre cele trei zile (mai mult de 6 batai pe minut) – suferi de intoleranta la un aliment pe care l-ai consumat recent, asa ca gandeste-te bine si scoate-l din dieta ta zilnica.



Daca imediat dupa ce te-ai trezit ti-ai luat pulsul si ai descoperit ca este diferenta de la o zi la alta, e semn ca ai alergeni in camera in care dormi. Ce legatura au factorii de mediu si mancarea cu tiroida? Ai mare grija, caci alergiile si sensibilitatile alimentare deregleaza functionarea glandei tiroide!