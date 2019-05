Tăriceanu se agață de guvernare și a făcut un anunț surpriză

Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului și al ALDE, a declarat că partidul său nu va ieși de la guvernare. Declarațiile vin fix în ziua în care Comisia juridică din Senat a avizat începerea urmăririi penale pentru Tăriceanu, în dosarul în care este acuzat că a primit foloase materiale de aproape 800.000 de dolari.

"Am hotărât astăzi o anumită recalibrare a relației cu PSD pentru ca viitorul coaliției să fie asigurat. Am văzut că unul dintre partidele de opoziție nu vrea să participe la guvernare, adică nu își asumă responsabilitatea grea a unei guvernări. Ca atare, am decis sa continuăm să fim o parte a actualei coaliții de guvernare. Am consultat-o și pe doamna Viorica Dăncilă și ei au același punct de vedere. Deci, vom continua guvernarea", a explicat al doilea om în stat.

Totodată, Tăriceanu a anunțat că îi va propune premierului Viorica Dăncilă să nu se mai dea ordonanțe de urgență pe Justiție.

"Am să îi propun doamnei prim-ministru să se renunțe definitiv la ideea elaborării, promovării și adoptării unor modificări în domeniul Justitiei, pe baza ordonanțelor de urgență", a spus Tăriceanu.

Comisia juridică a Senatului a aprobat astăzi ridicarea imunității lui Călin Popescu Tăriceanu, în dosarul în care DNA îl acuză de luare de mită pe vremea când era prim-ministru. Decizia a fost anunțată de președintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc.

Surse Realitatea TV susțin, însă, că se va găsi o modalitate prin care cererea de începere a urmării penale să intre din nou la vot în Comisia Juridică a Senatului, astfel încât Tăriceanu să își păstreze în continuare imunitatea.

