Potrivit ANM, încă de duminică se observă o încălzire constantă, iar în regiunile vestice și nord‑vestice maximele pot urca până la 23 de grade.

Meteorologul se serviciu Oana Păduraru a precizat pentru Radio România Actualități că că „în cursul zilei de mâine mai câștigăm câteva grade în termometre”, iar valorile din Oltenia și sudul Banatului vor ajunge la aproximativ 17 grade, apropiate de media perioadei.

În zonele montane, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali, pot apărea trecător ninsori slabe, însă fenomenul este izolat și nu va influența semnificativ vremea de sărbători.

Cum va fi vremea în București

Capitala va avea parte de o încălzire mai lentă decât restul țării, dar tendința este clar ascendentă. „Cu siguranță se va încălzi”, spune Oana Păduraru, care precizează că spre mijlocul săptămânii viitoare Bucureștiul ar putea ajunge la maxime de 17 grade, iar nopțile vor deveni mai blânde, cu minime de 5–6 grade.