Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă de astăzi, 07.10.2025, ora 21:00, până mâine, 08.10.2025, ora 23:00.

Se vor semnala: ploi importante cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

ISU notează: pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați următoarele recomandări:

- Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

- Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

- Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

- Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

- În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.