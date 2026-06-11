Cod galben de ploi și vijelii joi, 11 iunie. Zonele lovite de grindină și furtuni, până sâmbătă
Furtună
ANM anunță că joi este în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil între orele 12:00 și 23:00. Avertizarea vizează regiunile Crișana, Maramureș, local Transilvania și Banat, precum și cea mai mare parte a zonelor montane, potrivit Realitatea PLUS.
În aceste zone sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, pe alocuri, grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.
„De asemenea, trebuie să menționăm că manifestări de instabilitate atmosferică, însă pe arii mai restrânse, vor fi posibile și în restul teritoriului, iar din a doua parte a nopții de joi spre vineri, aria ploilor se va extinde în vestul și în sud-vestul țării. De altfel, și pe parcursul zilei de mâine, dar și sâmbătă, gradul de instabilitate atmosferică se va menține ridicat în majoritatea regiunilor, urmând ca meteorologii să actualizeze aceste mesaje în funcție de evoluția sistemelor noroase”, a declarat meteorologul ANM de serviciu Oana Păduraru.
Citește și:
- 10:10 - Alertă ANM: Cod portocaliu de furtuni și vijelii în 12 județe. Se vor depăși 70 de litri de apă pe metru pătrat
- 20:37 - Vreme rea în toată țara: cod galben de furtuni și vijeli. Șefa meteorologilor dezvăluie ce se întâmplă în următoarele ore-VIDEO
- 19:42 - El Niño ar putea da peste cap planurile de vacanță ale românilor. Fenomenele meteo extreme influențează tot mai mult călătoriile
- 19:02 - Alertă hidrologică în România: cod galben de inundații pe râuri din 14 județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor și creșterilor de debite
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News