În special în centrul, estul și sudul țării vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge viscolit. În Carpații Meridionali și Orientali se va depune un nou strat de zăpadă, local de 10–15 cm. Până la finalul intervalului, cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp, iar temperaturile vor continua să scadă. Izolat, se va forma brumă.

Vânt puternic în mai multe regiuni

Miercuri, vântul va avea intensificări în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, precum și în sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei, cu viteze de 50–70 km/h. La munte, în Carpații Orientali și Meridionali, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Cod portocaliu de viscol la altitudini mari

În Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1.600 de metri altitudine, meteorologii au emis Cod portocaliu de vreme severă. Aici, rafalele vor atinge 110–130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Și joi, în Carpații Meridionali, se vor menține condiții de viscol, cu rafale de 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1.600 de metri, vântul va ajunge la 100–120 km/h, cu vizibilitate foarte redusă.