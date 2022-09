UPDATE 22:30 Armata rusă pare să fi pierdut controlul asupra regiunii Harkov, iar ultimele relatări din zona conturează UN DEZASTRU militar. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, într-un discurs video, că "ruși fug", fapt parțial confirmat chiar de un lider separatist din Harkov, care și-a sfătuit oamenii să părăsească zona pentru a-și salva viețile.

UPDATE 20:40 Contraofensiva ucraineană anunță un nou succes important, neconfirmat încă oficial. Surse independente susțin că rușii continuă să se retragă și ar fi pierdut aeroportul din Donețk, un obiectiv strategic de maximă importantă.

UPDATE 17.20 Ministerul rus al Apărării a anunțat, sâmbătă, că trupele ucrainene au suferit pierderi majore, în timpul confruntărilor acerbe care au loc în regiunile din sud și nord.

UPDATE 16.00 Președintele Vladimir Putin ar fi convocat o întâlnire de urgență cu înalți oficiali de securitate națională, ca urmare a situației dificile în care se află armata rusă, ca urmare a contraofensivei Ucrainei în regiunea Harkov. Informația a fost lansată de Institutul pentru Studiul Războiului.

UPDATE 15.30 - Oficialii ucraineni au publicat, sâmbătă, imagini în care trupele ridică drapelul naţional peste Kupiansk, oraşul care găzduieşte principalul nod feroviar prin care au fost aprovizionate forţele ruse din nord-estul Ucrainei, relatează News.ro citând Reuters.

Kupiansk city council pic.twitter.com/VIyRFpwnW4 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 10, 2022

UPDATE 15.00 - ONU afirmă că a documentat „torturi și relele tratamente" aplicate prizonierilor de război deținuți de forțele ruse în Ucraina.

De asemenea, Organizația spune că a coroborat cel puțin 5.767 de morți și 8.292 de răniți în rândul civililor, adăugând că cifrele reale sunt "probabil considerabil mai mari".

Constatările au fost prezentate vineri, în cadrul unei ședințe de informare de la Odesa, de către Matilda Bogner, șefa misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina. (The Guardian)

UPDATE 14.00 - Armata ucraineană susține că a distrus aeronave și armament rusesc în valoare de cel puțin 157,5 milioane de dolari în doar trei zile.

Comandamentul Forțelor Aeriene al forțelor armate ucrainene a afirmat că, între 5 și 7 septembrie, „apărătorii ucraineni au anihilat ținte aeriene ale inamicului în valoare de 157,5 milioane de dolari".

UPDATE 13.00 - Forțele ucrainene susțin că au recucerit Izium și Kupiansk, două orașe strategice din regiunea Harkov, nord-estul Ucrainei. Cele două orașe sunt foarte importante pentru aprovizionarea trupelor ruse din regiune. Informația nu a putut să fie verificată din surse independente.

În urma contraofensivei, armata ucraineană a avansat aproape 60 de km față de linia inițială a frontului.

Ministrul britanic al Apărării susține că pierderea celor două orașe ar fi o lovitură importantă primită de trupele rusești, deoarece în regiune se află un punct logistic de aprovizionare al forțelor Moscovei.

UPDATE 12.00 - Rusia a trimis 1.300 de luptători ceceni în regiunea ucraineană sudică Herson, potrivit armatei ucrainene. De asemenea, contraofensiva Ucrainei a luat prin surprindere forţele ruse, a anunţat, sâmbătă, Ministerul britanic al Apărării, relatează The Guardian.

Într-o postare pe Facebook, Statul Major al forţelor armate ucrainene a anunţat că ”o unitate a aşa-numitului «Kadirivtsev», în număr de până la 1.300 de persoane, formată conform caracteristicilor naţionale” a sosit la Herson.

UPDATE 11.00 - Petro Kotine, şeful operatorului nuclear ucrainean Energoatom, denunţă abuzurile comise de forţele ruse asupra personalului centralei de la Zaporojie, relatează AFP.

”Odată cu ocupaţia, a fost instituit treptat un regim de hărţuire poliţienească a personalului. Situaţia de astăzi este foarte grea, cu torturi, bătăi, răpiri”, a spus el într-un interviu pentru AFP.

Potrivit lui Kotine, două persoane au fost ”bătute până la moarte” de forţele ruse, care controlează din martie această centrală nucleară, cea mai mare din Europa.

Update 10.00 - Ministrul de externe german Annalena Baerbock a sosit la Kiev, aceasta fiind a doua vizită în Ucraina de la declanşarea invaziei ruse în această ţară, la 24 februarie, transmite sâmbătă dpa.

Prezenţa şefei diplomaţiei germane în această ţară are ca scop să arate că "vom continua să fim alături de Ucraina atât timp cât este nevoie - cu livrarea de arme, dar şi de ajutor umanitar şi financiar", a declarat sâmbătă Annalena Baerbock.

UPDATE 9.30 - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră informează că, în cursul zilei de vineri, au intrat în România prin punctele de frontieră 99.405 de persoane, dintre care 10.805 cetăţeni ucraineni, în creştere cu 2,3% faţă de ziua precedentă.

Începând cu data de 10 februarie 2022 (perioadă pre-conflict), au intrat în ţara noastră 2.254.308 cetăţeni ucraineni.

UPDATE: 9.00 - În satul Grakovo din regiunea Harkov, eliberat după aproape șapte luni de ocupație, un localnic povestește cum a fost forțat de ruși să îngroape trupurile a doi tineri executați.

Serhiy Lutsai, rezident din Grakovo: "Soldații, din Donețk sau din Luhansk, au venit la mine. Nu știu dacă m-au căutat anume, nu am întrebat... M-au amenințat cu armele și m-au adus aici. Am venit încoace și am văzut doi oameni, deja morți. Doi tineri..."

Rusia a anunțat o contraofensivă în regiunea Harkov, prin întărirea armatei ruse. Armata ucraineană a reușit să recucerească peste 700 de kilometri pătrați și să elibereze 20 de sate.

În regiunea Harkov, civilii sunt evacuați din trei orașe controlate unde armata ucraineană a reușit să câștige împotriva armatei rusești. Pe lângă teritoriul cucerit în Harkov, Ucraina a înregistrat succese și în regiunea sudică a țării, în Herson. Televiziunea de stat rusă a difuzat vineri un interviu în care recunoaște că Ucraina a obținut o „victorie substanțială” în fața armatei rusești, scrie theguardian.com.

Situația de la centrala nucleară Zaporojie a devenit critică după ce au fost distruse toate liniile de alimentare cu energie electrică, foarte importante pentru a se evita un accident nuclear.

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a cerut încetarea imediată a focului în zona centralei, din cauza situației critice în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică.

Bomardamente au avut loc și în orașul Enerhodar, care a rămas, de asemenea, fără energie electrică.

”Este o situație nesustenabilă și devine din ce în ce mai precară. Enerhodar a ajuns în beznă. Centrala nu mai are nicio sursă de energie externă. Și am văzut că, odată ce infrastructura este reparată, aceasta este din nou deteriorată", a declarat șeful AIEA.