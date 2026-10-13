Zbor anulat după ce ploșnițele de pat au mușcat pasagerii. Turiștii au rămas blocați la Roma

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 13 oct. 2026, 11:53

Un zbor internațional al celei mai cunoscute companii aeriană din Australia, a fost anulat la Roma după ce mai mulți pasageri au fost mușcați de ploșnițe de pat. Incidentul a declanșat o operațiune de dezinsecție completă a aeronavei și a lăsat zeci de călători blocați în capitala Italiei timp de până la două zile.

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