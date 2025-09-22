Deși WhatsApp pune la dispoziție câteva setări de intimitate, există un mic truc care îți oferă și mai mult control: modul avion îți permite să citești și să răspunzi la mesaje fără să apari online.

Funcția poate fi foarte utilă atunci când vrei să citești un mesaj fără ca cealaltă persoană să știe. În acest fel, poți câștiga timp înainte de a răspunde sau poți analiza mai bine mesajul fără presiune. De asemenea, îți permite să scrii un răspuns fără să apară clasicul „Scrie…”. Odată ce ai redactat mesajul, trebuie doar să închizi WhatsApp, să dezactivezi modul avion și să îl trimiți.

Un alt aspect de luat în considerare este că, dacă modul avion este activat, notele vocale nu vor fi marcate ca redate, ceea ce înseamnă că celălalt utilizator nu va primi confirmarea ascultării acelui audio.

În plus, odată ce ai activat modul avion, poți deschide WhatsApp și vizualiza tot conținutul multimedia descărcat anterior, fără ca aplicația să înregistreze activitatea sau actualizările de stare. De asemenea, se pot evita distragerile atunci când verifici informații. Asta înseamnă că, dacă vrei să citești un mesaj mai vechi fără ca alte notificări să te întrerupă, poți activa această funcție.

Este important de reținut că, atunci când scrii un mesaj în modul avion, acesta va rămâne în așteptare. Acest lucru poate fi foarte util dacă vrei să-l verifici sau să-l modifici înainte de a-l trimite, odată ce revii la conexiune.