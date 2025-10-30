Deși intenția părea una glumeață, expresia „vă vedem” a fost suficientă pentru a declanșa o adevărată avalanșă de reacții și teorii despre confidențialitatea conversațiilor din platforma deținută de Meta.

De la o glumă la panică globală

Postarea a apărut inițial pe platforma X (fostul Twitter) și a fost rapid redistribuită de mii de utilizatori. Mulți au interpretat expresia drept o aluzie la supravegherea digitală, acuzând aplicația că ar putea avea acces la conținutul mesajelor private.

„Cum adică «vă vedem»? Mesajele nu sunt criptate?”, a scris un utilizator. „Deci Meta chiar citește conversațiile?”, a întrebat altul. Comentariile ironice nu au întârziat să apară: „Criptare de la capăt la capăt… a decriptării”, glumea cineva, primind mii de aprecieri.

WhatsApp reacționează oficial

După valul de reacții, reprezentanții WhatsApp au fost nevoiți să intervină public pentru a calma spiritele. Compania a explicat că postarea a fost o simplă glumă online și că sistemul de criptare end-to-end rămâne activ și sigur.

„Expresia ‘vă vedem’ a fost folosită în sens figurat, ca o glumă legată de stilul de comunicare online. Mesajele voastre sunt și vor rămâne private între voi și persoana cu care discutați”, a transmis WhatsApp într-un comunicat oficial.

Deși WhatsApp insistă că mesajele sunt criptate cap la cap și inaccesibile chiar și companiei, utilizatorii rămân precauți după multiple scandaluri privind confidențialitatea din ecosistemul Meta.