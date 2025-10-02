Potrivit fondatoarei companiei care a creat-o, mai multe agenţii de management şi impresariat artistic doresc deja să o reprezinte pe actriţă.
Prima actriță AI a provocat revoltă în rândul actorilor
Vrem ca Tilly să fie următoarea Scarlett Johansson sau Natalie Portman, au declarat reprezentanții studioului.
Mai mulți actori au condamnat dur apariția actriței virtuale și i-au îndemnat pe cei reprezentanții de agenția respectivă să demisioneze.
Însă, fondatoarea companiei a declarat că acest proiect nu are ca scop înlocuirea actorilor reali, ci este o operă creativă.
Multiple talent agents are reportedly interested in signing AI actress #TillyNorwood, created by actress, comedian and technologist Eline Van der Velden through her AI company Xicoiais.— Cinemania World (@Cinemania_World) September 28, 2025
In response to growing criticism, Eline shared a statement that read: “Tilly is not a… pic.twitter.com/gRl4SFydlY