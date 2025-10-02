Actriță creată cu ajutorul inteligenței artificiale. Scandal la Hollywood

Tilly Norwood, prima actriță creată cu ajutorul inteligenței artificiale, i-a fascinat pe fani, însă a stârnit revoltă în rândul actorilor de la Hollywood. 

Potrivit fondatoarei companiei care a creat-o, mai multe agenţii de management şi impresariat artistic doresc deja să o reprezinte pe actriţă. 

Prima actriță AI a provocat revoltă în rândul actorilor

 Vrem ca Tilly să fie următoarea Scarlett Johansson sau Natalie Portman, au declarat reprezentanții studioului. 

Mai mulți actori au condamnat dur apariția actriței virtuale și i-au îndemnat pe cei reprezentanții de agenția respectivă să demisioneze. 

Însă, fondatoarea companiei a declarat că acest proiect nu are ca scop înlocuirea actorilor reali, ci este o operă creativă. 