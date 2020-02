VIDEO LIVE BLOG | Atmosferă de meci mare la Craiova! Oltenii înfruntă CFR Cluj, de la ora 20.

Play-off-ul Ligii 1 poate începe cu două echipe la egalitate de puncte în fruntea clasamentului. În acest moment, CFR Cluj are un avans de trei puncte față de Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova este cea mai în formă echipă din campionat în 2020, reușind trei victorii: 3-1 cu Gaz Metan Mediaș, 2-1 cu Viitorul și 5-2 cu Poli Iași.

De cealaltă parte, CFR Cluj are probleme în zona ofensivă în acest an. Echipa lui Dan Petrescu a înscris un singur gol, cu FCSB, și are două remize albe consecutive. Totodată, campioana României n-a mai primit gol în Liga 1 din 1 decembrie 2019.

Universitatea Craiova n-a pierdut ultimele patru confruntări de acasă cu CFR Cluj. Au fost două victorii și două rezultate de egalitate.

‘Alb-albaștrii’ mizează pe 20.000 de spectatori în tribunele arenei din Bănie.

Meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj este LIVE VIDEO BLOG de la ora 20:00 pe realitateasportiva.net.