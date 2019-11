VIDEO | Halep și Andreescu, incluse în retrospectiva WTA! „Ar putea fi una dintre marile rivalități din 2020”

La Shenzhen, Halep a salvat o minge de meci și a învins-o pe Andreescu în trei seturi: 3-6, 7-6 (6), 6-3, după două ore și 30 de minute de joc.

Vezi pe realitateasportiva.net cele mai importante momente din această partidă.

A fost primul meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor. În cele din urmă, niciuna dintre jucătoare nu a reușit să se califice în semifinale.

Bianca Andreescu (19 ani) a părăsit în lacrimi Turneul Campioanelor, din cauza unei accidentări în meciul al doilea, împotriva Karolinei Pliskova.

„Meciul dintre Halep și Andreescu a fost o primă imagine pentru ce ar putea fi una dintre marile rivalități din 2020 și unul dintre cele mai bune meciuri ale anului în circuitul WTA„, scrie site-ul WTA.

Andreescu (locul 5 WTA) a avut un an excepțional, cu trofee la Newport, Indian Wells, Toronto și US Open. 48 de victorii și 7 înfrângeri are canadianca de origine română în 2019.

Halep (locul 4 WTA) a reușit cele mai puține victorii în circuit din 2012 încoace (43), dar a cucerit cel de-al doilea trofeu de Mare Șlem din carieră, la Wimbledon.