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Sport· 1 min citire

Simona Halep. Nr. 1 WTA dă lovitura! Noul contract o clasează printre cei mai mari sportivi ai lumii

Simona Halep. Nr. 1 WTA dă lovitura! Noul contract o clasează printre cei mai mari sportivi ai lumii

Simona Halep. Nr. 1 WTA dă lovitura! Noul contract o clasează printre cei mai mari sportivi ai lumii

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 ian. 2018, 16:13
Actualizat12 ian. 2018, 01:36

Simona Halep este pe cale să semneze un contract foarte important, practic, să-şi schimbe sponsorul după "ruptura" de Adidas. Prosport anunţă că Simona s-a &icirc;nţeles &icirc;n proporţie de 99% cu Nike, pentru o sumă de 1,7 milioane de euro/anual, timp de 4 sezoane.

Nike sponsorizează nume mari în tenisul mondial; la feminin, Maria Sharapova, Madison Keys, Victoria Azarenka sau Petra Kvitova sunt doar câteva dintre vedete, în timp ce la masculin Rafael Nadal şi Roger Federer sunt îmbrăcaţi din startul carierei de acest brand, scrie Digisport. Maestrul elveţian primește aproximativ 10 milioane de dolari pe an.

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