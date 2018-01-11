Simona Halep. Nr. 1 WTA dă lovitura! Noul contract o clasează printre cei mai mari sportivi ai lumii

Publicat 11 ian. 2018, 16:13 Actualizat 12 ian. 2018, 01:36

Simona Halep este pe cale să semneze un contract foarte important, practic, să-şi schimbe sponsorul după "ruptura" de Adidas. Prosport anunţă că Simona s-a înţeles în proporţie de 99% cu Nike, pentru o sumă de 1,7 milioane de euro/anual, timp de 4 sezoane.

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