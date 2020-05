Pancu, anunț de ultimă oră despre negocierile cu Rapid! “Azi am primit contractul”

În luna martie, Daniel Pancu (42 de ani) a fost demis de la Rapid, după ce a condus echipa timp de un an şi jumătate, reușind să promoveze din Liga a 3-a.

Fostul atacant a declarat la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ că a fost convins de către suporteri să revină la club, într-o funcție cu care nu este familiarizat.

“Azi am primit contractul, pentru că sunt niște clauze de negociat. O să analizez în seara asta. În mod normal, nu cred că o să fie probleme. Dar până nu semnezi, nu ești în funcție. Ovidiu Burcă e președintele clubului, vom vedea cum va fi noua organigramă. Încă sunt antrenorul echipei în acte, nu am semnat rezilierea de contract.

Am fost la echipă, am văzut condițiile de antrenament. Terenul se prezintă mai bine decât acum câteva luni. Nu este o situație ideală, după această pauză, dar suntem optimiști. Jucătorii s-au pregătit în grupuri de câte patru, la intervale orare diferite. Am văzut ce imagini au apărut în presă, am discutat cu staff-ul și nu știu cum s-a ajuns la acea situație. Dar a fost un caz izolat“, a spus Daniel Pancu la DigiSport.

