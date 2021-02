Acesta a impresionat în Liga 1 încă de la debutul pentru echipa antrenată de Toni Petrea, la care a ajuns în vara anului 2020, după ce a trecut şi prin curtea celor de la Universitatea Craiova.

Octavian Popescu a declarat, într-un interviu pentru LPF, că ştia faptul că dacă nu va semna o prelungire de contract cu trupa din Bănie, apoi va ajunge la FCSB.

,,Am fost foarte fericit. Ştiam că dacă nu semnez prelungirea cu cei de la Craiova, voi ajunge aici (n.r. – la FCSB). Am fost foarte entuziasmat de la început, era o şansă unică pe care o primeam în acel moment. Aşa că am profitat de ea şi am semnat fără să stau prea mult pe gânduri. Sincer să fiu, nici nu mă aşteptam să joc (n.r. – la prima echipa de seniori a FCSB). M-au chemat la echipă după meciul cu CSA, din Liga a III-a.”

