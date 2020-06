Mihai Popescu, țap ispășitor în Ștefan cel Mare? Prunea: “Băiatul ăsta nu mai trebuie să fie la Dinamo”

Mihai Popescu (27 de ani) a fost integralist în Dinamo – FCSB 0-3 și a greșit grav la două dintre goluri.

Adi Popa (32′), Darius Olaru (74′) și Cristian Dumitru (82′) au înscris pentru FCSB în ‘Groapă’.

“Am rămas stupefiat de intervenţia lui Negoiţă cu privire la Popescu. Înainte de meciul de la Botoșani, domnul Popescu a părăsit echipa, a zis că are un salariu prea mic. Stăteam cu Dusan (Uhrin) și ne întrebam cum e posibil așa ceva. Am pierdut la Botoșani și când a început pregătirea de iarnă am zis că băiatul ăsta nu mai trebuie să fie la Dinamo.

Când am venit la pregătire, îl găsesc pe domnul Popescu acolo, cu zâmbetul pe buze. I-am zis lui Bălănescu: ‘Băi, băiatule, ce caută ăsta aici?’.”

