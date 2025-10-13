Potrivit unui comunicat, dintre acestea, o sancţiune contravenţională, în valoare de 3.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 9.500 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 3 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau un an.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare, a anunţat Jandarmeria.