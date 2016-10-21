Ioan Andone a răbufnit: a spus adevărul despre venirea lui Mutu la Dinamo

Antrenorul lui Dinamo, Ioan Andone, n-a mai suportat presiunea din ultimele zile, în care s-a pus în discuţie demiterea lui şi instalarea lui Cosmin Contra, şi a răbufnit la adresa lui Adi Mutu, proaspăt manager sportiv în Ştefan cel Mare.

"Fălcosul" a spus adevărul despre venirea lui Mutu la Dinamo.

"Nu sunt laş să plec de la Dinamo. L-am sunat şi pe Mutu să-l intreb de ce vorbeşte de mine. Nu am niciun conflict cu el, dar vreţi să vă spun eu cu ce scop a fost adus aici?"

"Să aducă bani, de-asta! I-am zis lui Mutu că dacă are ceva să-mi zică, să vină în faţă. Eu, dacă am, aşa fac. L-am sunat şi i-am zis că asta nu-mi place", a afirmat Ioan Andone la ProTV.

