Gigi Becali a ieșit din Top 10 cei mai bogați români! Care este averea patronului FCSB

Becali (61 de ani) ocupă locul 11 în topul celor mai bogați români, după nume precum Ion Țiriac, Dan Voiculescu sau Zoltan Teszari.

La finalul acestui an, averea lui Gigi Becali este estimată la 400 – 450 de milioane de euro, potrivit clasamentului întocmit de revista Capital.

DNA a pus sechestru pe conturile personale ale lui Becali, nu și pe conturile societăților pe care le controlează. Patronul FCSB a anunțat că în vistieria clubului sunt aproximativ 3 milioane de euro.

„Eu ajut oameni. Ce, eu sunt nebun să ajut oamenii și să fac pușcărie? Eu am ajutat oameni bolnavi de cancer. Am salvat oameni. Eu fac donații. Sunt bani curați. Ce aflați voi e doar 3% din actele pe care le fac eu. DNA-ul nu mai are ce să facă, nu mai e corupție și trebuie să scoată oameni publici în evidență ca să își justifice existența„, a spus Gigi Becali.

Cei mai bogați români sunt frații Dragoş şi Adrian Pavăl, proprietarii companiei Dedeman, cu 2 – 2,1 miliarde de euro.

Președintele Federației Române de Tenis, Ion Țiriac, ocupă locul doi în acest clasament, cu 1,9 – 2 miliarde de euro.