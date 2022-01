Fotografia apărută pe site-ul Poliției Române nu este relevantă, în prezent. După numeroasele operații estetice, Ioan Neculaie are altă înfățișare - semnalmentele sunt complet diferite: fața este alungită, forma ochilor și bărbiei sunt complet schimbate, fostul patron FC Brașov fiind vizibil întinerit.

Ioan Neculaie a ieșit din închisoare în 2018

Ioan Neculaie a ieşit din închisoare în vara anului 2018, după 6 luni petrecute după gratii pentru încălcarea regimului armelor şi muniţiilor.

"Am planuri foarte mari. Să văd ce pot realiza din ele. În primul rând, sper să câştig procesul care se judecă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cum ar veni am făcut puşcărie degeaba. Nu-i nimic, asta e. În principiu mă interesează să am cazierul curat, nu aveam ce căuta aici, eu mi-am executat pedeapsa", a spus omul de afaceri braşovean, în momentul în care a fost eliberat.

Ioan Neculaie a mai fost cercetat pentru două infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.