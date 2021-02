Sânmărtean a evoluat de 21 de ori pentru naționala României, fără să înscrie. Cele mai importante echipe din cariera sa sunt Panathinaikos, Utrecht și FCSB. Sânmărtean s-a retras din activitate de la FC Voluntari, la vârsta de 38 de ani.

Plecat de la Goria Bistrița în fotbalul mare, la Panathinaikos Atena, în 2003, pentru Sânmărtean a urmat operioadă plină de realizări pe plan profesional.

Apoi, fostul mijlocaș a intrat în conflict cu antrenorul de atunci al formației ateniene, italianul Alberto Malesani, și a fost scos din lot. I s-a acordat o nouă șansă, dar Sânmărtean a refuzat să mai evolueze pentru Panathinaikos.

În 2007 s-a transferat la formația olandeză Utrech. Chinuit de accidentări, în 2009 a revenit la Gloria Bistrița.

„Pentru mine perioada aceea a fost ciudățică. Am plecat de la Gloria Bistrița la Panathinaikos Atena, apoi în Olanda, dar am ajuns din nou la Gloria Bistrița. Apoi a urmat un regres. Gloria mi-a întins o mână de ajutor, după care a urmat o perioadă foarte bună pentru mine la Vaslui, după care au urmat FCSB de unde primeam convocări la echipa națională, după care am plecat în Arabia.

Au fost 10 ani plini de continuitate. Nu la fel pot spune despre primii ani din carieră.”

