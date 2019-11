Ce spune Pițurcă despre numirea lui Rădoi. „Nu are experiență!”

Pițurcă a vorbit despre dezavantajele, dar și despre avantajele deciziei FRF.

„Rădoi are stofă de selecţioner. Ştim cu toţii că nu are experienţa pe care ar trebui să o aibă un antrenor pentru a reuşi rezultate imediate, pentru că nici echipa noastră nu mai este ce a fost, se face tranziţia între generaţii. Însă are avantajul că îi cunoaşte pe toţi jucătorii tineri, pe majoritatea i-a avut la turneul final, le ştie disponibilităţile, calitatea, a evaluat valoarea lor şi sper să reuşească.”

