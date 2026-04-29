Unde poți să faci grătar de 1 Mai în București, fără să iei amendă. Lista zonelor legale și regulile obligatorii

Sursă: realitatea.net

Ziua de 1 Mai rămâne una dintre cele mai populare ocazii pentru ieșiri la iarbă verde, iar pentru mulți români tradiția înseamnă mici, grătar și timp petrecut în aer liber alături de familie sau prieteni. În București însă, aprinderea focului nu este permisă oriunde, iar nerespectarea regulilor poate duce la amenzi consistente. Tocmai de aceea, alegerea corectă a locului este esențială pentru o ieșire fără probleme.

Grătarul, permis doar în zone special amenajate

Legislația privind activitățile de picnic din România prevede clar că focul deschis poate fi folosit doar în spații special amenajate sau pe proprietăți private, cu acordul proprietarului. Asta înseamnă că majoritatea zonelor verzi din oraș nu pot fi folosite pentru grătar.

În mod concret, nu este legal să faci grătar:

în parcurile obișnuite fără zone dedicate;

pe spațiile verzi dintre blocuri;

pe terenuri virane;

în apropierea vegetației uscate;

în păduri sau pe terenuri agricole;

în alte zone publice fără amenajări speciale.

În plus, cei care folosesc grătarul au obligația de a supraveghea permanent focul, de a preveni orice pericol și de a lăsa zona curată după utilizare.

Ce amenzi riști dacă nu respecți regulile

În perioada minivacanței de 1 Mai, autoritățile intensifică verificările în zonele de picnic. Nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni importante, în funcție de situație și de locul în care este făcut focul.

În unele cazuri, amenzile pot porni de la câteva mii de lei și pot crește semnificativ dacă sunt afectate spații verzi, zone protejate sau dacă există risc de incendiu.

Unde poți face grătar legal în București

În Capitală există un număr limitat de zone oficial amenajate pentru grătar, în special în Sectorul 2, unde au fost create spații dedicate picnicurilor.

Printre locurile unde grătarul este permis se numără:

Parcul Morarilor

Parcul Lunca Florilor

Parcul Dobroești

Parcul Plumbuita I

Parcul Fabrica de Gheață

Parcul Sfântul Pantelimon

În aceste zone există, în general, mese, bănci, coșuri de gunoi și spații destinate folosirii grătarului în condiții controlate. În unele cazuri, vizitatorii trebuie să își aducă propriul grătar și ustensilele necesare.

Variante din jurul Capitalei

Pentru cei care nu găsesc loc în oraș sau vor mai mult spațiu, o alternativă frecvent aleasă este ieșirea în zonele din apropierea Bucureștiului. Aici există spații private sau locații de agrement special amenajate pentru picnic și grătar, unele contra cost.

Avantajele acestor locuri sunt multiple:

mai mult spațiu;

liniște;

facilități sanitare;

locuri de parcare;

zone organizate pentru foc;

risc mai mic de sancțiuni.

Pentru grupuri mai mari sau familii cu copii, aceste opțiuni sunt adesea mai confortabile decât parcurile din oraș.

Reguli simple pentru un 1 Mai fără probleme

Pentru a evita incidentele sau amenzile, este important să respecți câteva reguli de bază:

verifică dacă zona permite explicit grătarul;

mergi din timp, locurile se ocupă rapid;

colectează deșeurile și lasă zona curată;

nu lăsa focul nesupravegheat;

stinge complet jarul înainte de plecare;

respectă liniștea celorlalți.

Făcut corect, grătarul de 1 Mai poate rămâne o tradiție relaxantă și fără riscuri, atât timp cât este ales un loc autorizat și sunt respectate regulile de bază.