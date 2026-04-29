Telefoanele mobile, interzise în licee doar cu vot de 2/3. Senatul schimbă regulile pentru „pauza digitală”

Senatul a adoptat miercuri un proiect de lege care introduce o nouă procedură pentru interzicerea telefoanelor mobile în licee, stabilind condiții mult mai stricte pentru aplicarea unei astfel de măsuri.

Proiectul a trecut cu 59 de voturi pentru, 9 împotrivă și 27 de abțineri și vizează modul în care consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot decide limitarea folosirii dispozitivelor mobile de către elevi.

Interdicția, posibilă doar cu majoritate de 2/3

Potrivit noii legi, consiliul de administrație al liceului va putea interzice utilizarea telefoanelor mobile doar dacă decizia este luată în condiții speciale de cvorum și majoritate.

Advertising

Advertising

Mai exact, ședința trebuie să fie constituită în prezența a cel puțin 75% dintre membrii consiliului de administrație , iar hotărârea trebuie adoptată cu o majoritate de 2/3 din voturile celor prezenți .

Astfel, simpla majoritate folosită până acum nu va mai fi suficientă pentru introducerea așa-numitei „pauze digitale”.

Care este problema de fond

Potrivit inițiatorilor, problema principală este că regulamentul intern al liceelor putea până acum să interzică utilizarea telefoanelor sau a altor dispozitive electronice fără nicio condiție specială de vot.

Aceștia susțin că o astfel de măsură produce efecte juridice importante, deoarece poate echivala cu:

restrângerea dreptului de proprietate asupra bunurilor personale;

limitarea dreptului la comunicație;

afectarea dreptului la viață privată în anumite situații.

În expunerea de motive, senatorii au arătat că o asemenea decizie nu ar trebui luată fără garanții procedurale clare și proporționale cu gravitatea măsurii.

Argumentul legat de vârsta elevilor

Inițiatorii legii au pus accent și pe statutul juridic al elevilor de liceu, în special al celor cu vârste între 16 și 18 ani.

Aceștia au subliniat că, de la 16 ani , un tânăr poate încheia legal un contract individual de muncă, ceea ce înseamnă că legea îi recunoaște discernământul și maturitatea necesare pentru a lua decizii importante.

În acest context, senatorii consideră că este dificil de justificat ca aceluiași tânăr să i se retragă temporar posesia telefonului mobil printr-o simplă decizie administrativă adoptată în condiții de vot obișnuite.

Ce urmează

După votul din Senat, proiectul merge în etapa următoare a procesului legislativ, unde va fi analizat și de Camera decizională.

Dacă legea va fi adoptată în forma actuală, liceele vor trebui să respecte noile condiții stricte înainte de a impune interdicții privind folosirea telefoanelor mobile în timpul programului școlar.