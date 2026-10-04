Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a urinat pe scenă în fața a sute de spectatori

Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore în urma incidentului produs în timpul concertului susținut la Arenele Romane din București. Artistul a fost filmat în timp ce urina pe scenă, în fața miilor de spectatori, iar imaginile au fost ulterior distribuite în mediul online.
În urma probatoriului administrat în cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, au transmis surse pentru Realitatea PLUS.
Trapperul a fost scos cu cătușe de la audieri și transportat în arestul poliției.
Polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția imaginilor
Polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce au văzut imaginile cu incidentul în spațiul online. Ulterior, oamenii legii l-au identificat pe trapperul Ian și l-au citat pentru a se prezenta la audieri.
Artistul s-a prezentat la Secția 14 de Poliție pentru a da explicații în legătură cu gestul făcut în timpul concertului de la Arenele Romane. După administrarea probatoriului în acest caz, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.
Potrivit autorităților, verificările vor continua, iar anchetatorii vor cerceta în continuare circumstanțele în care s-a produs incidentul.
Ian este cercetat pentru o faptă care ar putea constitui ultraj contra bunelor moravuri
Polițiștii Secției 14 au început cercetările după ce au constatat, în urma imaginilor apărute online, că este vorba despre o faptă susceptibilă să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.
Potrivit Poliției Capitalei, oamenii legii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile că a întrunit elementele constitutive ale acestei infracțiuni.
Cazul este supravegheat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.
Poliția precizează că Ian beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pe durata cercetărilor.
Trapperul va rămâne reținut timp de 24 de ore
În urma reținerii, Ian va rămâne timp de 24 de ore în custodia autorităților. După expirarea acestei perioade, procurorii vor decide ce măsură va fi dispusă în continuare în cazul său.
Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu ancheta, măsura care va fi luată ulterior poate fi una mai restrictivă sau una mai blândă. De asemenea, a fost menționată și posibilitatea aplicării unei amenzi în acest caz.
Cercetările polițiștilor continuă pentru stabilirea tuturor aspectelor legate de incident.
Momentul de la Arenele Romane a fost filmat de spectatori
Incidentul a avut loc în timpul concertului susținut de Ian la Arenele Romane. Mai mulți participanți au filmat momentul în care trapperul a urinat pe scenă, iar înregistrările au fost publicate ulterior pe rețelele sociale.
Imaginile au provocat numeroase reacții în mediul online și au generat revoltă în rândul celor care au văzut momentul.
Mai multe vedete din România au criticat dur gestul cântărețului și l-au catalogat drept unul lipsit de respect față de publicul aflat la concert.
Organizatorii au anunțat măsuri după incident
În urma incidentului, organizatorii au transmis că trapperul va fi retras din organizarea următoarelor concerte și că se retrag din următoarele evenimente în care acesta urma să fie implicat.
Măsurile anunțate vin după apariția imaginilor cu gestul făcut pe scena de la Arenele Romane.
Până în prezent, artistul nu a oferit public o explicație cu privire la gestul care a fost filmat în timpul concertului și care a ajuns ulterior în mediul online. de la Arenele Romane.