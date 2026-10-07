Philip Morris International publică primul raport al Grupului operativ pentru raportarea informațiilor financiare legate de natură

Scris de Catalina Anghel Publicat: 7 oct. 2026, 12:43

Philip Morris International (PMI) a publicat primul Raport al Grupului operativ pentru raportarea informațiilor financiare legate de natură (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures – TNFD), care le oferă acționarilor și celorlalte părți interesate cea mai cuprinzătoare evaluare realizată de companie până în prezent. Această evaluare se referă la dependențele, impactul, riscurile și oportunitățile legate de natură la nivelul întregului lanț valoric al companiei la nivel global.

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