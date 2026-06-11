Cum acționa rețeaua care aducea în România mașini de lux furate din Europa. Ce au descoperit anchetatorii

Sursă: Realitatea.net

Persoanele reținute miercuri în dosarul care vizează o rețea specializată în comercializarea de mașini de lux furate din mai multe state europene sunt acuzate că foloseau o metodă bine pusă la punct pentru a introduce autoturismele pe piața din România.

Potrivit anchetatorilor, vehiculele proveneau din țări precum Spania, Germania, Italia și Franța, iar înainte de a fi vândute erau „legalizate” cu ajutorul unor documente falsificate. Inspectoratul General al Poliției Române arată că autoturismele erau obținute prin mai multe metode. Unele erau închiriate și nu mai erau returnate proprietarilor, iar altele erau cumpărate în leasing, după care plățile erau abandonate.

După ce intrau în posesia mașinilor, membrii grupării le transportau în Germania, unde obțineau numere provizorii de înmatriculare folosind acte falsificate. Astfel, vehiculele puteau circula și fi mutate fără să atragă imediat atenția autorităților.

Mașinile ajungeau în România cu identitatea modificată

Anchetatorii susțin că, după aducerea autoturismelor în România, membrii rețelei modificau seriile de identificare ale acestora pentru a ascunde proveniența reală. În acest fel, mașinile puteau fi introduse pe piață și vândute unor cumpărători care nu știau că acestea proveneau din infracțiuni. Potrivit polițiștilor, întreaga activitate urmărea să ofere aparența unei proveniențe legale și să facă dificilă depistarea vehiculelor căutate de autoritățile din alte state.

„În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 10 iunie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, au pus în aplicare 16 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Buzău şi Prahova, precum şi în municipiul Bucureşti”, a transmis joi, 11 iunie, IGPR.

Dosarul este instrumentat în cadrul operațiunii „STOCKAR”, desfășurată cu sprijin european și cu participarea unor polițiști din Germania. Cercetările vizează mai multe infracțiuni, printre care fals în înscrisuri, uz de fals, înșelăciune, tăinuire, influențarea declarațiilor și favorizarea făptuitorului. Anchetatorii încearcă acum să stabilească numărul total al autoturismelor introduse în circuit prin această metodă și valoarea prejudiciului produs.