Avertisment pentru Europa: stocurile de gaze ar putea scădea mult sub 30%. Ce se întâmplă dacă vine un val de frig târziu

Uniunea Europeană poate acoperi necesarul de gaze naturale pe parcursul iernii, însă nivelul redus al rezervelor impune o monitorizare atentă, avertizează ENTSOG, organizația operatorilor europeni de rețele de transport al gazelor. Dacă livrările de gaze naturale lichefiate rămân limitate, stocurile ar putea coborî mult sub pragul de 30% până la finalul sezonului rece.
Livrările de gaze naturale lichefiate, esențiale pentru sezonul rece
Evaluarea ENTSOG arată că Uniunea Europeană are capacitatea de a satisface cererea de gaze din timpul iernii. Totuși, organizația descrie stocurile actuale ca fiind la un nivel istoric scăzut și atrage atenția asupra necesității de a urmări îndeaproape evoluția acestora.
În acest context, continuarea unor livrări substanțiale de gaze naturale lichefiate, cunoscute sub abrevierea GNL, pe întreaga durată a iernii rămâne esențială, subliniază raportul, potrivit Le Figaro.
Rezervele reduse ar crește vulnerabilitatea la un val de frig târziu
Riscul semnalat de ENTSOG privește în special situația de la sfârșitul iernii. Dacă disponibilitatea GNL rămâne limitată, rezervele de gaze ar putea ajunge mult sub 30%, ceea ce ar face sistemul mai vulnerabil în cazul unui val de frig târziu.
Scenariul prezentat nu indică o scădere inevitabilă a stocurilor sub acest prag, ci condiționează evoluția lor de disponibilitatea gazelor naturale lichefiate pe parcursul sezonului rece.