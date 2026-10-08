Avertisment pentru Europa: stocurile de gaze ar putea scădea mult sub 30%. Ce se întâmplă dacă vine un val de frig târziu

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 17:12

Uniunea Europeană poate acoperi necesarul de gaze naturale pe parcursul iernii, însă nivelul redus al rezervelor impune o monitorizare atentă, avertizează ENTSOG, organizația operatorilor europeni de rețele de transport al gazelor. Dacă livrările de gaze naturale lichefiate rămân limitate, stocurile ar putea coborî mult sub pragul de 30% până la finalul sezonului rece.

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