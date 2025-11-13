De exemplu, adenomul de prostată apare frecvent la bărbații trecuți de 50 de ani, fiind favorizat de îmbătrânire. Dacă nu este diagnosticată și tratată la timp, o prostată mărită poate provoca complicații severe, care pun viața în pericol. Retenția urinară, calculii vezicali, vezica hiperactivă, prostatita, impotența, incontinența urinară, hidroureterul și chiar insuficiența renală acută sunt câteva dintre consecințe.

Pentru a evita astfel de situații, consultul de urologie, însoțit de investigații specifice, are un rol foarte important în stabilirea diagnosticului și a tratamentului corespunzător. În prezent, există mai multe opțiuni de tratament pentru adenom de prostată, iar medicul urolog o stabilește împreună cu pacientul pe cea mai potrivită.

În funcție de severitatea simptomelor și de impactul pe care boala îl are asupra calității vieții, medicul poate indica medicație sau diferite metode de tratament minim invaziv pentru adenom de prostată. Una dintre aceste metode este enucleerea laser a prostatei, o procedură chirurgicală realizată endoscopic, prin care chirurgul urolog poate îndepărta țesutul prostatic crescut în exces. Operația cu laser pentru adenom de prostată prin tehnica ThuLEP este recomandată pacienților cu un adenom de mari dimensiuni, care are manifestări clinice severe, nu răspunde la tratament și afectează semnificativ calitatea vieții. Fiind o intervenție fără incizii, avantajele pentru pacienți sunt importante, de la risc redus de complicații până la recuperare rapidă și spitalizare de scurtă durată.

Alte metode minim invazive de tratament pentru prostată mărită sunt rezecția prostatică transuretrală și chiar o operație de îndepărtare a prostatei, care poate fi realizată prin chirurgie laparoscopică sau robotică sau transuretral. De asemenea, urologul poate indica și un tratament non-chirurgical al adenomului de prostată, prin terapia cu vapori de apă Rezum sau prin proceduri de embolizare și de ablație.

Marele avantaj al unor astfel de tratamente pentru hiperplazia benignă de prostată este păstrarea continenței urinare și a funcției sexuale, cu condiția ca boala să fie tratată la timp.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni ale prostatei au acces la consulturi de specialitate și investigații specifice, pentru diagnosticul corect al bolii și indicarea tratamentului corespunzător fiecărui caz în parte.

Pacienții cu adenom de prostată au la dispoziție, la Spitalul Clinic SANADOR, toate tipurile de tratamente pentru prostată mărită, de la intervenții chirurgicale minim invazive, laparoscopice, robotice, proceduri de endourologie până la tratamente non-chirurgicale. În funcție de indicație, intervențiile chirurgicale sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator foarte bine dotat, de chirurgi experimentați, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I. Atunci când sunt recomandate, operațiile robotice sunt efectuate cu unul dintre cei mai avansați roboți chirurgicali existenți în acest moment, da Vinci Xi.