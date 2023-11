Si, daca mai vrei un argument in plus in favoarea consumului de tuica acesta vine de la cercetatorii americani, care au descoperit o enzima in tuica de pruna.

Enzima cu pricina reduce depunerile de colesterol de pe vasele inimii.

Prin urmare, daca bei zilnic 32 ml tuica de pruna, vei tine la distanta bolile de inima cauzate de arteroscleroza. Totusi, bauta in cantitati mai mari, tuica are efecte nefaste asupra organismului.

Medicii nu recomanda consumul de alcool in zilele friguroase. Cu toate acestea, romanii nu se abtin sa se incalzeasca cu un pahar cu vin fier sau o cana cu tuica fiarta.

Daca stai in casa, la gura sobei sau in pat la caldurica in perioada geroasa, poti gusta putina tuica fiarta in care sa pui zahar, o lingura de fulgi de ciocolata sau 2-3 cuisoare si 2-3 boabe de piper.

Nu te repezi s-o bei fierbinte! Daca o consumi calda, iti va face bine.

Va pune sangele in miscare, va activa functiile hepatice si biliare, fiind indicata in dischineziile biliare, in disfunctiile ficatului cauzate de slaba irigare cu sange a acestuia, precum si in constipatiile cauzate de alimentatie.

Tuica, fiarta sau nu, se bea in cantitati mici, inainte de masa de pranz. Langa niste jumari de porc si ceapa rosie sau slanina si branza, tuica merge pe gat ca unsa.

Pe post de aperitiv inainte de un pranz copios, tuica ajuta la digestie.

Alege-o insa pe cea mai slaba si incearca sa nu bei mai mult de paharut de 50-60 ml (in cazul barbatilor) sau 25-35 ml (in cazul femeilor).

Daca esti servit la cina cu o tuica buna, chiar daca e ceva mai tare, pastreaza doza de 50 ml (pentru barbati), respectiv 40 ml (pentru femei).

Sub nicio forma nu mai bea tuica dupa terminarea mesei de seara. Si nici la prima ora, inainte sau dupa micul dejun!