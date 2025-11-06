Hormonii tăi intră în haos

Primul efect al lipsei de somn apare în echilibrul hormonal. Când nu te odihnești suficient, corpul produce mai mult cortizol — hormonul stresului. Acesta crește tensiunea arterială, îți intensifică pofta de dulce și te face mai iritabilă. În același timp, scade secreția de leptină, hormonul care îți spune că ești sătulă, și crește grelina, cea care stimulează pofta de mâncare. Rezultatul? Ai tendința să mănânci mai mult, mai nesănătos și să poftești la alimente bogate în zahăr și grăsimi.



Așa începe cercul vicios: dormi puțin, te simți epuizată, mănânci pentru energie rapidă, îți crește glicemia, iar apoi cazi din nou în oboseală.

Creierul tău nu mai funcționează la capacitate maximă

Când dormi sub șase ore, memoria de scurtă durată are de suferit. Creierul nu mai are timp să proceseze informațiile și să le „salveze” corect, așa că uiți lucruri simple: unde ai pus cheile, dacă ai trimis acel e-mail, ce trebuia să spui într-o conversație. De asemenea, scade atenția și capacitatea de concentrare.



Studiile arată că după mai multe nopți cu somn insuficient, reacțiile tale devin la fel de lente ca ale unei persoane care a băut alcool.

Practic, creierul tău intră într-o stare de ceață continuă, în care deciziile sunt mai impulsive și emoțiile mai intense.

Sistemul imunitar slăbește

Somnul este momentul în care organismul își repară celulele și își întărește sistemul imunitar. Când dormi mai puțin, acest proces de regenerare se întrerupe. Rezultatul? Răcești mai des, te refaci mai greu după o boală și corpul tău devine mai vulnerabil la inflamații cronice.



Un studiu publicat de National Institutes of Health a arătat că persoanele care dorm sub 6 ore au un risc cu până la 400% mai mare de a contracta o infecție virală față de cele care dorm 7–8 ore.

Inima ta muncește dublu

Când dormi, tensiunea arterială scade, iar inima are timp să se refacă. Când nu dormi suficient, acest repaus nu mai are loc. În timp, crește riscul de hipertensiune, aritmii și boli cardiovasculare. Chiar și o singură noapte de somn scurt poate afecta funcția vaselor de sânge și ritmul inimii.



Dacă dimineața te trezești cu senzația de inimă care „bate tare” sau cu ușoare amețeli, e posibil să fie un semnal că inima ta nu primește pauza de care are nevoie.

Pielea îmbătrânește mai repede

Lipsa somnului nu se vede doar în cearcăne. Când dormi prea puțin, scade producția de colagen, proteina care menține pielea fermă și elastică. În plus, crește nivelul de cortizol, care degradează țesutul conjunctiv. Rezultatul: pielea devine ternă, se deshidratează și apar liniile fine mai repede.



De aceea, somnul poartă numele de „cel mai bun tratament anti-aging”. Oricâte creme ai folosi, dacă nu dormi, pielea nu are timp să se repare.

Corpul tău intră într-un stres metabolic constant

Somnul este esențial pentru reglarea glicemiei. Când dormi puțin, celulele devin mai puțin sensibile la insulină, iar corpul începe să producă mai multă. Pe termen lung, acest dezechilibru crește riscul de diabet de tip 2.



Totodată, ficatul și rinichii nu reușesc să elimine complet toxinele, pentru că procesul de detoxifiere celulară se desfășoară în principal în timpul somnului profund.

