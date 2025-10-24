O alimentație echilibrată în timpul sarcinii este esențială pentru sănătatea mamei și dezvoltarea armonioasă a fătului. Femeile însărcinate au nevoie de un aport crescut de proteine, fier, calciu, acid folic și vitamine, care se pot obține dintr-o dietă variată, bazată pe legume, fructe, cereale integrale, lactate și carne slabă.

Se recomandă ca alimentația în sarcină să nu includă alimente crude sau insuficient preparate, cafeină în exces și băuturi alcoolice. Medicul obstetrician și medicul de familie pot oferi sfaturi personalizate privind suplimentele necesare și regimul alimentar optim pe toată durata sarcinii.

Ai grijă de tine!