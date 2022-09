„Mesajul nu a fost pentru consumatorii casnici, ci pentru sectorul energetic. De la Ministerul Energiei și alte companii din sector, de la producător la distribuitori sunt vizați de mesajul meu. Suntem în mijlocul unei crize energetice și a unui război care afectează piața de energie. Trebuie să ne pregătim iarna asta pentru ca, oricât de grea ar fi, să avem soluții la îndemână. Sunt convins că marea majoritate a consumatorilor nu va resimți vreo diferență între iernile anterioare si cea de anul acesta. Până la 1 septembrie 2023 consumatorii casnici au prețuri plafonate la gaze și curent, sunt convins că avem resurse bugetare pentru aceste plafonări. Repet. Mesajul a fost pentru sectorul energetic și nu am vrut să creăm panică în rândul consumatorilor.

Toți cei 4 milioane de consumatori casnici au prețurile plafonate la 0,31-0,68 de bani. La curent, avem tarife plafonate pentru cei care consumă pana la 100 de kilovați pe lună și între100 și 300. Marea majoritate consumă între 100 și 300 de kilovați pe lună. Aici este prețul plafonat de la stat. Nu exista riscul unor facturi mai mari. Avem înmagazinate 2,4 miliarde de metri cubi de gaze naturale, valoare care ne aduce aproape de pragul de 80% impus de Uniunea Europeană. Se înmagazinează 12, 13 milioane de metri cubi zilnic, deci, am putea depăși valorile cerute de UE. Cu un grad de umplere de 2,8 miliarde de metri cubi de gaze asigură consumul casnic, pentru că în caz de frig deosebit sau blocare a importurilor, vom deconecta marii consumatori industriali. Avem un program de iarnă aprobat de guver, luat în serios de toți actorii implicați sunt convins că suntem pregătiți să facem față, indiferent de complicații, indiferent de ce scenarii vom avea”, a declarat în emisiunea „Deschide Lumea” Zoltan Nagy.

Gheorghe Falcă: „Dacă decuplăm gazul de la energia electrică vom face față crizei”

Oamenii politici, cât și cei de la ANRE, fac declarații, iar apoi se repoziționează. Șeful ANRE și-a redirecționat mesajul către companiile din industria energetică. Trebuie să vedem cum va funcționa economia României care folosește mult gaz. Încărcarea depozitelor de gaz este aproape de limita maximă. Avem un cotract de furnizare de gaze naturale cu Azerbaidjan, gaze care vor veni prin Turcia via Bulgaria. Mâine așteptăm un mesaj de la șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care vom încerca decuplarea gazul de la energia electrică. Dacă am putea face acest lucru, atunci vom gestiona mult mai ușor aceasta criză. Să fim economi nu este rau. Noi, în Ardeal, am fost mai mereu chibzuiți. Mama mea, de exemplu, a luat decizia ca, din cele 2 becuri din baie, să aprindă doar unul. Este o decizie a unei persoane raționale, care vrea să aiba un consum mai mic. Ne educăm copiii să fie chibzuiți. Nu este vorba doar de actuala criză. În zona UE a scăzut consumul cu 12%. Deci, a scăzut cererea, atunci a scăzut și prețul”, a declarat vicepreședintele PNL, Ghoerghe Falcă, în emisiunea „Deschide Lumea”.